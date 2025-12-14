El robo de un vehículo destapó un desarmadero

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Durante dos allanamientos en Villa Montoro se incautaron numerosas autopartes robadas, armas de fuego y municiones
Un robo automotor ocurrido días atrás en pleno casco urbano de La Plata derivó en un amplio procedimiento que permitió esclarecer el hecho, desbaratar lo que sería un circuito ilegal de autopartes y secuestrar un arma de fuego junto a municiones de distinto tipo. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en la zona de Villa Montoro y terminó con al menos una persona aprehendida.
Según consta en la denuncia, el hecho se registró el pasado 9 de diciembre, cuando un joven de 25 años dejó estacionado su automóvil Fiat Palio en la cuadra de 16 entre 44 y 45. Al regresar, el vehículo ya no se encontraba en el lugar, por lo que radicó la correspondiente denuncia penal.
A partir de ese caso, se iniciaron tareas investigativas que permitió reconstruir parte del recorrido del rodado sustraído. Con los elementos reunidos, la Justicia otorgó dos órdenes de registro que fueron ejecutadas en distintos domicilios de la periferia. Uno de los procedimientos se realizó en una casa de Villa Montoro, donde se secuestró una escopeta calibre 16 marca Botto, junto a una importante cantidad de cartuchos, entre ellos munición de guerra, postas de goma y cartuchos de estruendo.
El segundo allanamiento tuvo lugar en un predio de grandes dimensiones utilizado como chatarrera. Allí se incautó un voluminoso lote de autopartes y elementos presuntamente vinculados al desguace ilegal de vehículos. Entre lo secuestrado había ruedas de distintos rodados, una rueda de camión, tapas de cilindro, radiadores, puertas y portones de automóviles, burros de arranque, herramientas, tubos de GNC con pedido activo y una veintena de correas de distribución.
Como resultado del operativo, un hombre de 53 años fue aprehendido en el marco de la causa, imputado por hurto automotor, infracción a la ley que regula el desarmado de automotores y tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación continúa abierta para determinar la participación de otras personas y establecer si los elementos secuestrados guardan relación con robos denunciados.
El expediente quedó en manos de la UFI Nº 15 de La Plata.
