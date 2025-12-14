Las calles se pintaron de blanco y rojo

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Los hinchas de Estudiantes coparon los puntos de encuentros clásicos de la Ciudad para celebrar la obtención del Clausura
Con un cielo nublado y con alerta amarilla por lluvias en la Ciudad de La Plata, los hinchas de Estudiantes que se quedaron en la Capital de la Provincia de Buenos Aires, esperaron el último penal para salir alocadamente a festejar a las calles oscuras, que se tornaron de color blanco y rojo. Al mismo tiempo, los gritos de festejo musicalizaron la noche, y las banderas comenzaron a colgar de varios balcones del centro platense.
Las avenidas más importantes como 7 y 13 se llenaron de hinchas y autos con bocinas en busca de un lugar en común, la esquina de 7 y 50, además de plaza Moreno.
Los primeros en llegar a la clásica esquina pasada la medianoche del domingo, fueron cortando poco a poco el transito, que igualmente era casi toda albirroja.
Familias y amigos se hicieron presentes, con diferentes camisetas de los años más importante de la historia del Pincha. A su vez, las edades se hicieron una, mientras que los padres se fundieron en el abrazo ganador del final junto a sus hijos.
La mayor parte de la fanaticada comenzó a caer luego de que la televisación muestre el preciso instante en que los jugadores levantaron el trofeo del Torneo Clausura. En tanto que algunos seguían el minuto a minuto a través de sus teléfonos en las redes sociales o con la radio, tanto en el aparato a dos pilas, como en el móvil.
Cuando la mayoría se concentró en los puntos más importantes, la música la propusieron los campeones con cánticos de festejo, y algunos también fueron en contra del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.
Por su parte, a eso de las 0.30, el Palacio Municipal se iluminó de blanco y rojo, sucedió en las consagraciones recientes de Estudiantes en Copa Argentina, Copa de La Liga y Trofeo de Campeones.
Además, los festejos estuvieron acompañados de fuegos artificiales y pirotecnia, mostrando así la algarabía estudiantil, que no discriminó entre los presentes, y mostró igualdad entre los pares, con sonrisas de oreja a oreja, además de algún lagrimón, en el recuerdo latente de los que no están más.
Las celebraciones continuaron hasta las primeras horas de la mañana en la Ciudad de La Plata, donde algunos llegaron a casa con el alba golpeando en la frente, y con el sentimiento de regocijo.
grupo de amigas en los festejos / n. braicovich
la esquina de 7 y 50 repleta de hinchas de estudiantes para festejar la consagración del clausura / nicolas braicovich
primera familia en acercarse a la esquina de plaza san martín / nicolas braicovich
la celebración de los hinchas de estudiantes en la concentración céntrica /n. braicovich
