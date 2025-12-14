“El equipo se hizo fuerte en los mano a mano”

Juan Sebastián Verón se mostró emocionado por el título de Estudiantes. Tras la conquista del Clausura, el presidente del Pincha destacó que desde la previa del duelo ante Central, se hicieron fuertes. “En los mano a mano el equipo se hizo difícil. Nosotros encontramos un motivo por lo que pasó y por lo que se fue dando, previo al partido con Central. A partir de ahí son esas cosas que pasan y donde el club se encolumna detrás de algo.

Sobre el gesto de los jugadores, que le llevaron el trofeo hasta la tribuna, señaló: “Fui compañero de alguno de los chicos y me sufrieron de pichón. Me pone feliz por todos los que lideran el club. Fue un hermoso gesto que me lleven la copa a la tribuna y no era necesario hacer. Les agradezco realmente”

Y elogió a Sosa: “Quiero resaltar lo de José, porque no venía teniendo minutos y es una situación difícil para él. Los lideres siempre mantienen una línea y él lo entendió., Con 40 años jugó un partidazo e hizo ver cómo se juega al fútbol. Hay muchos chicos que vinieron y maman ese sentido de pertenencia que tiene el club. José tiene perseverancia y él lo tuvo. Eso nos hizo llevarnos la Copa.

Además remarcó las perdidas de Juan Ramón Verón y Miguel Russo, como así también las dificultades que pasó el equipo: “El pensamiento de los que no están y que fueron parte de nuestra historia. Los que se fueron hace poco y los que se fueron hace tiempo, que dejaron un legado. El club siente estas cuestiones siempre y no son mensajes sin fundamentos y vacío, sino que son sentidos. Hay mucha emoción y no la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalecen más que sobre las malas”

Además dijo que todo salió bien en un contexto complejo: “Siempre uno intenta tener mucho más planificación de las cosas y más claras, pero sabemos que es el fútbol argentino y los que no toca vivir. Ahora nos toca festejar y saborear este momento, pero después tenemos que ponernos otro objetivo porque se nos viene otra fina”. Por último, sobre la continuidad del DT, dijo: “Ahora tenemos un partido por delante y enfocarnos en eso. Después del partido, hay que sentarnos y ver. Los desafíos por delante son distintos y las exigencias son más. Para afrontar eso, todos tenemos que reflexionar y ponernos por delante objetivos en estos lugares que son importantes”

