Política y Economía |Las autoridades de la AFA bajo sospecha

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

Ana Lucía Conte (jubilada) y Nicolás Pantano (monotributista) son propietarios de una mansión y 50 vehículos de alta gama. Las millonarias cuentas de Sur Finanzas

Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero

La jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, Nicolás Pantano (de gorra) dueños de la mansión de Pilar/x

14 de Diciembre de 2025 | 03:16
La jubilada Ana Lucía Conte y el monotributista Nicolás Pantano eran, hasta hace poco, dos personas desconocidas para la prensa y el público en general. Sin embargo, ante la Dirección General Impositiva (DGI) figuraban como dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad en Pilar compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, además de un lote con más de 50 autos de lujo, entre ellos Mercedes Benz, Alfa Romeo, Audi y Toyota.

Tampoco era conocido públicamente Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, señalado como hombre de extrema confianza de Claudio “Chiqui” Tapia y financista de la AFA y de varios clubes de Primera División y del ascenso. “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, declaró Vallejo en 2022.

Pero, según la investigación judicial, Vallejo tenía algo más que vínculos con el fútbol. El Gobierno nacional denunció que su empresa habría manejado más de 800 mil millones de pesos y actualmente es investigado por presunto lavado de dinero.

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, fueron allanadas todas las sucursales de Sur Finanzas, además de las dos sedes de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de fútbol. La Justicia secuestró una gran cantidad de documentación que ahora deberá ser analizada y cruzada. El vínculo con el fútbol es público; lo que resta determinar es si ese vínculo tuvo carácter delictivo.

Sur Finanzas está bajo la lupa judicial en varias causas: una por lavado de dinero en el fuero Penal Económico; otra en los tribunales federales de Lomas de Zamora; una denuncia de la DGI-ARCA por evasión impositiva; y una investigación por la compra de dólares a precio oficial en 2019, cuando regía el cepo cambiario.

En ese contexto, Vallejo entregó a la Justicia su teléfono celular y también el de su madre, quien figura como presidenta de Sur Finanzas. La empresa tiene todas sus cuentas congeladas y este jueves sumó un nuevo capítulo: la tesorera, Micaela Sánchez, fue detenida tras ser sorprendida ocultando documentación en un depósito de la localidad bonaerense de Turdera.

Los investigadores creen que, a través de estos presuntos testaferros, tanto Claudio Tapia como su principal colaborador en la AFA, Pablo Toviggino, habrían manejado una estructura económica por fuera de todo control estatal. La sospecha apunta a que el fútbol está detrás de las propiedades y de la circulación de dinero no declarado; lo que resta es ponerle nombre y apellido a los verdaderos beneficiarios.

Una jubilada exitosa

Ana Lucía Conte es jubilada. Sin embargo, aparece junto a su hijo, Nicolás Pantano, como socia de una empresa propietaria de un palacete en Pilar.

Real Central SRL figura como dueña de una mansión de 105.384,80 metros cuadrados ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar, que este viernes está siendo allanada. Allí ya se secuestraron 54 vehículos, entre autos y motos de colección y de alta gama. La firma también es propietaria de dos lotes en el barrio Ayres Plaza de Pilar, donde se levanta otra vivienda de lujo que también fue allanada por la Justicia.

Según los investigadores, ninguno de los dos cuenta con la capacidad económica para justificar la posesión de esos bienes. Pantano fue monotributista y registra deudas bancarias. Su madre, también monotributista hasta 2012, comenzó a percibir en 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES y en 2021 accedió a la jubilación. Real Central SRL se constituyó en febrero de 2021 con un capital inicial de 300 mil pesos y en 2024 lo amplió a 58 mil millones de pesos.

Pese a esa falta de respaldo económico, ambos sostienen vínculos con el fútbol. Pocos meses después de la creación de Real Central, Pantano fue designado presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa. En marzo de 2022, además, asumió como protesorero del Club Almirante Brown, una de las instituciones alineadas con la conducción de Tapia.

Real Central no fue la primera propietaria de la mansión de Pilar. La vivienda fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez y en 2023 vendida a Malte SRL. Un año más tarde, esa empresa transfirió la propiedad a Pantano y Conte. Entre Malte y Real Central vuelve a aparecer un denominador común: el fútbol.

Malte SRL fue proveedora de la AFA. En 2022, la entidad la contrató de manera directa para la implementación del sistema VAR y le pagó 500 mil dólares. Uno de los presuntos dueños de Malte sería Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de la AFA, otro nombre que podría quedar bajo investigación como posible testaferro.

Entre presuntos testaferros y dinero negro, la conducción del fútbol argentino quedó bajo investigación judicial, mientras los torneos locales continúan su curso y la selección nacional se prepara para una nueva Copa del Mundo.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

