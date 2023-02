Ludovico Di Santo: un actor al desnudo para hablar del deseo y la fidelidad a los 40

Aunque nació en la capital federal, de niño se mudó al interior de la provincia de Buenos Aires. Lincoln le dio la educación del pueblo, desde los seis hasta los dieciocho, edad en la que volvió a la ciudad de la furia con los sueños de convertirse en periodista y sin las “eses”, esas por las que todavía le siguen llamando la atención en los ensayos porque se le escapan cuando se distrae. A los 45 años, Ludovico Di Santo, el recordado Octavio Linares Calvo que nos regaló en “El Elegido” (2011), disfruta de un presente ideal como uno de los protagonistas de “Desnudos”, uno de los grandes éxitos de la temporada porteña y con el que marcó su regreso al teatro.

“Los Tutores”, en el Paseo La Plaza, había sido en 2018 su último proyecto sobre las tablas: una comedia dirigida por Daniel Cúparo en la que compartió elenco con Hugo Arana, Laura Oliva, Mónica Cabrera, Dan Breitman y Paula Kohan. En aquella pieza, tres alumnos le daban una paliza a un profesor de música, y la directora citaba a los padres. Ludo era uno de esos padres, un particular candidato a legislador.

Pero en “Desnudos” el cuento es otro. “Es una obra que habla de la fidelidad y del deseo sobre gente de cuarenta y pico, casada o separada, y con una comedia en el medio. El humor es el punto de partida para dejar planteados los temas”, resume el actor de mirada intensa y voz gruesa en diálogo con EL DIA.

Escrita por Doris Dorrie y versionada por Esther Feldman y su también director Alejandro Maci, la obra trata sobre tres parejas heterosexuales que en determinado momento de la vida se dan cuenta de lo poco que saben sobre las personas con las que viven y, por consecuencia, sobre sí mismos. La historia comienza cuando durante el transcurso de una cena debaten sobre cuestiones que van desde los felices recuerdos del pasado hasta su vida sexual en pareja. Es entonces cuando llegan a preguntarse si serían capaces de reconocer el cuerpo desnudo de sus parejas con los ojos vendados, y deciden ponerlo a prueba.

Ludovico supo calentar la pantalla con recordadas escenas eróticas como las que protagonizó con Calu Rivero para la mencionada ficción protagonizada por Pablo Echarri y Paola Krum, y que lo convirtieron en su momento en uno de los galanes más codiciados de la audiencia. “Pero era mucho más joven y era más fácil”, dice, entre risas, en relación al tipo de personaje que le toca en esta obra y que lo hace tener que mostrar una faceta más sensual.

“Soy bastante pudoroso, así que a mí me cuesta, pero una vez arriba del escenario ya está”, confiesa Ludovico que, sin embargo, no hizo un esfuerzo extra por verse mejor para el afuera. Cultor del “mente sana en cuerpo sano”, lo hizo para él. “Volví a entrenar por una cuestión de salud, porque el año pasado había entrenado poco, pero lo hago porque el cuerpo de uno es el cuerpo de uno. Me gusta entrenar porque me hace bien a la cabeza y porque me gusta sentirme bien físicamente”, admite.

Feliz con la repercusión que “Desnudos” está teniendo en este veranito teatral, con la que hace funciones de jueves a domingo en el Metropolitan (entradas por Plateanet), el actor está más feliz por lo que este proyecto implicó para él: una posibilidad concreta de volver a coincidir profesionalmente con amigos como Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Brenda Gandini, y de trabajar por primera vez con colegas como May Scápola y Sabrina Rojas, con quienes la experiencia resultó ser “un placer”.

Haberse sumado a un éxito en marcha de cuatro años no se le hizo difícil porque fue recibido con “mucha paciencia”, y lo agradece. Él es de los que creen que no hay actores ni personajes por delante de la obra, y cada uno sabe qué rol ocupar para que todo siga funcionando.

Algo que también sucedía en “El Elegido”, en donde interpretó el rol que el público más le menciona cuando lo encuentran en la calle. “Octavio es uno de los que recuerdo con más amor, pero más allá del personaje fue un gran programa en general. Había un buen elenco, un gran libro, una gran dirección, una buena idea. Se unieron varios planetas para que todos la pasemos bien, todos estábamos contentos. Como en la obra, lo más importante es la obra, y en el programa, lo más importante era el programa, entonces todo estábamos al servicio de y cada uno sabía dónde estaba jugando: el que jugaba de cuatro jugaba de cuatro, el nueve de nueve, y así”.

la tevé, la radio y la paternidad

Di Santo, que fue parte de la televisión abierta en la que había y se aplaudía con el rating a la ficción nacional, desde sus inicios en “Frecuencia 04” pasando por “El tiempo no para”, “Vidas robadas” y “Sos mi hombre”, hasta “Viudas e hijos del rock and roll”, “La Leona” y “Cien días para enamorarse”, habla del nuevo paradigma que vive la pantalla chica con el advenimiento de los servicios on demand. Él ya ha tenido sus experiencias (filmó para Disney+ una serie fantástica que lo reencontró en el set con su amiga Mónica Antonópulos, entre otros proyectos) pero dice que, como el agua y el aceite, son formatos imposibles de comparar.

“Es como escribir para un diario de papel y pasar a escribir en una web: aunque las dos sean escrituras, hay formatos, tiempos, públicos que son diferentes; cambia todo”, tira Ludovico un ejemplo sobre periodismo, esa carrera en la que intentó desarrollarse pero a la que el actor le ganó. Un intento que siguió teniendo latente y que, en 2021, tuvo un primer acercamiento de la mano de “Se picó”, el programa que condujo junto a María Calabró los sábados por la Rock & Pop. “Era un gusto que me quería dar. Yo vine de Lincoln a estudiar Comunicación Social porque quería hacer radio, y terminé haciendo radio, 25 años después, y por otros motivos”.

Y mientras estudiaba Comunicación, empezó teatro y, para pagar las clases de actuación, y ganar un poco de dinero, empezó a audicionar: “hice castings para publicidades, un bolo, otro bolo, hasta que hice un casting para un programa en el que quedo, que fue ‘Frecuencia 04’, y ahí arranqué”.

Con veinte años de trayectoria, desde su debut en la mencionada ficción juvenil en la que encarnara al recordado Jagger Martínez, Ludovico Di Santo confiesa que le gustaría incursionar en la conducción. “Si me das a elegir, me gustaría conducir un programa de viajes, sino alguno de música”, dice el orgulloso padre de Filippo, su hijo de 10 años que llegó para ponerle el mundo patas para arriba.

“Un hijo te modifica la vida, y parte de la vida es la profesión”, cuenta sobre cómo se alteró su carrera a partir de la paternidad, “algo que disfruto, algo a lo que le dedico tiempo, espacio, cabeza. Es una de las partes de mi vida que más disfruto”.