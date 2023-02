La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo, tendrá la presentación de Gimnasia en cancha de Banfield, en busca de la primera victoria en el campeonato. River enfrentará a Argentinos Juniors en un renovado Monumental y Racing hará lo propio al recibir al durísimo Tigre de Diego Martínez. A su vez, en la Liga de España, Villarreal enfrentará a Barcelona y por la Serie A de Italia, Juventus se las verá con la Fiorentina. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Rosario Central vs Arsenal TNT SPORTS

17:00 Banfield vs Gimnasia ESPN/ TV PUBLICA

19:15 River vs Argentinos Jrs. ESPN Premium

21:30 Racing vs Tigre TNT SPORTS

21:30 Instituto vs Huracán ESPN Premium

NFL: SUPERBOWL

19:00 Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs ESPN 2/ STAR +

SERIE A

08:30 Udinese vs Sassuolo STAR +

11:00 Bologna vs Monza STAR +

14:00 Juventus vs Fiorentina ESPN 2/ STAR +

16:45 Napoli vs Cremonese ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Toulouse vs Rennes STAR +

11:00 Reims vs Troyes

11:00 Montpellier vs Brest

11:00 Lille vs Racing de Estrasburgo

11:00 Angers vs Auxerre

13:05 Nantes vs Lorient STAR +

16:45 Olympique de Lyon vs Lens ESPN 3/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Getafe vs Rayo Vallecano ESPN 3/ STAR +

12:00 Celta de Vigo vs Atlético Madrid ESPN 3/ STAR +

14:30 Real Valladolid vs Osasuna DIRECTV

17:00 Villarreal vs Barcelona DIRECTV

PREMIER LEAGUE

11:00 Leeds vs Manchester United STAR + / ESPN

13:30 Manchester City vs Aston Villa STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

11:20 Hertha Berlin vs Borussia M’gladbach ESPN 2/ STAR +

13:20 Köln vs Eintracht Frankfurt STAR +

NBA

16:00 Boston Celtics vs Memphis Grizzlies ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Guillermo Brown vs Guemes (SdE)

17:00 Defensores Unidos vs Patronato TYC SPORTS

18:00 Deportivo Maipú vs Chaco For Ever

19:00 Quilmes vs Riestra DIRECTV

LIGA ACB

08:30 Barcelona vs Breogán

14:30 UCAM Murcia vs Real Madrid

SEIS NACIONES

11:50 Inglaterra vs Italia ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA C

17:00 Liniers vs General Lamadrid

18:00 Midland vs Yupanqui

21:30 Claypole vs Atlas