La última función: un ex goleador de Estudiantes se retira del fútbol profesional

Quilmes, uno de los equipos con mayor trascendencia de la categoría, jugará esta tarde como local ante Deportivo Riestra en uno de los partidos de la jornada inicial de la Zona B de la Primera Nacional y sin dudas será una jornada especial.

El Estadio Centenario será testigo del último partido del ex goleador de Estudiantes y actual delantero del "cervecero", Mariano Hugo "El Tanque" Pavone.

El oriundo de Tres Argentos le pondrá fin a una carrera de 21 años, la cual, además de vestir la camiseta pincharrata, también lo hizo con la de River, Lanús, Vélez, Racing, Betis (España), Cruz Azul (México) y Defensor Sporting (Uruguay).



En total, ha alcanzado la suma de 210 goles y un total de 659 partidos como profesional. En el pincha, disputó 236 encuentros y marcó un total de 70 goles.



Pavone jugará como titular en el equipo que dirige Mario Sciacqua y a los 9 minutos (el número que más lució en sus camisetas) será reemplazado por Tomás Sandoval.



Quilmes, campeón de Primera División en 1978, buscará en esta temporada concretar un postergado ascenso y para ello se reforzó, entre otros, con el arquero Milton Alvarez (ex Independiente), Renzo Giampaoli (ex Boca), Tomás Sandoval (ex Colón de Santa Fe) y Federico Anselmo (ex Atlético de Rafaela).