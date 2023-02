Sigue la investigación sobre el caso de las gemelas en Barcelona: mensajes, nuevas pistas y un nombre particular

El caso de las gemelas argentinas que se lanzaron desde un balcón en Barcelona, sigue conmoviendo al mundo. Una de ellas, fallecida (Alana). La otra (Leila) sigue luchando por su vida. En las últimas horas, sus familiares afirmaron que se encontraba mejorando dentro de su delicado estado de salud.

Pero lo cierto es que se difundió un supuesto pupitre en el que hay varios mensajes que fueron dejando los propios compañeros de Alana o Iván (como decía que quería que la llamen), tras querer cambiarse de sexo y también para Leila.

“Descansa en paz”, “Te vamos a echar de menos”, decían algunos para la joven fallecida, mientras que para quien todavía está internada en un hospital, los mensajes eran de apoyo y de una "pronta recuperación".

A su vez, también aparecieron mensajes como “Iván, te queremos”. Sin dudas, la decisión que había tomado Alana le trajo mucha burla y varios comentarios entre sus compañeros.

Pero eso no es todo: sobre el pupitre, lleno de mensajes para las gemelas, abundan palabras cariñosas, pero también figura un perturbador “Alana off” (“Alana afuera”) junto a un corazón.

Desde el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y la escuela pública en la que cursaban el primer año de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) negaron con firmeza que las argentinas padecieran bullying, porque no existían registros de ningún procedimiento que se estuviera tramitando al respecto.

Vale aclarar que tan solo 5 días antes de que las gemelas cayeran desde el tercer piso en el que vivían con sus papás y su hermano de 10 años, en España se aprobó la ley trans que permite el cambio de sexo a partir de los 16 años, algo que trajo mucha polémica.

Fragmentos de la carta que son desgarradores

Sin dudas era una decisión casi tomada. El acoso escolar y los constantes "cargadas" que recibían en su escuela, fueron las razones de esta terrible decisión.

“Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir’”, decía una parte del escrito que manifestó Alana.

Por su parte, Leila también se expresó: “Disculpas a todos. Ustedes saben lo que yo amo a mi hermana. Yo vi todo el bullying que sufre ella. Voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere”.

Sus abuelos y primos, hablaron de que "la estaban pasando realmente mal" y que la muerte de una de ellas "generó una conmoción muy grande". A su vez, afirmaron que el colegio ya estaba al tanto de la situación y "no hicieron nada".