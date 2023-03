Hallan muerta a una modelo argentina en México: quién era, dudas y misterio

Una modelo argentina, que también es influencer, fue hallada muerta en México. Se trata de Agostina Jalabert, que falleció en un departamento de Playa del Carmen y sus familiares piden que se investigue el hecho ya que creen que se trató de un femicidio. Lo cierto es que el caso está rodeado de dudas y misterio, por lo que reclaman a las autoridades locales que se llegue a las últimas consecuencias para saber qué ocurrió.

La mujer tenía 31 años y era oriunda de la ciudad bonaerense de Carmen Patagones. Su cuerpo fue encontrado el pasado 18 de febrero por su hermana Candela, con quien compartía el lugar en el Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos, que está ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo, desde septiembre del año pasado.

En ese maro, en el entorno de la víctima le apuntan a su ex novio ya que, según refieren, "fue a visitarla para pasar las fiestas, se reconciliaron y él se quedó a vivir con ambas". Incluso el padre de la modelo, el médico Eduardo Jalabert, le escribió una carta a Cancillería para que investigue lo sucedido.

Arrancó diciendo: "El procedimiento judicial que se inicia a partir de ese momento está cargado de falencias, más teniendo en cuenta las características de presunto femicidio que rodearon las circunstancias del hecho. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones". Y agregó: "A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el Cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado".

Además sostiene que "no me queda sino reiterar el pedido con el que iniciamos la presente, solicitamos a Ud. y a la institución que representa que INTERCEDA ante las AUTORIDADES MEXICANAS, considerando su obligación estatal de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, ello a los efectos de asegurar la debida diligencia en la investigación que debe enmarcarse en el marco de un presunto FEMICIDIO de una ciudadana argentina. Como asimismo garantizarnos a los familiares el derecho al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Agostina".

Según el relato de Candela, por la mañana llegó a la propiedad y la encontró cerrada, algo que no era frecuente. La joven de 21 años abrió la puerta con un código, pero no pudo acceder, por lo que empezó a golpear y a tocar el timbre, mientras llamaba a su mamá para comunicarle la situación. Asimismo, el guardia de seguridad del condominio le había advertido que las multarían debido a que esa noche los vecinos habían llamado a la Policía en dos oportunidades por ruidos, peleas y gritos que se escuchaban desde el departamento.

La pareja de Agostina, finalmente abrió la puerta desde adentro y dijo que estaba durmiendo. Candela le preguntó por su hermana, porque tenía que estar con él y la empezó a buscar en las habitaciones, según el relato de los familiares de la víctima La joven encontró a la modelo en el baño sentada y atada con un cinturón del toallero de mano, gracias a que Bruna, la perrita de que ella tenía, la condujo hasta esa zona.

Candela le vio dos o tres moretones e intentó despertarla, reanimarla, pero Agostina ya estaba muerta. Si bien la escena es compatible con un suicidio, la familia de la mujer reclamó a la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, ayuda para que las autoridades mexicanas investiguen el caso como presunto femicidio, tal como publicó el portal VDM Noticias de Viedma.

"Aún no tenemos el resultado de la autopsia", se lamentó Germán, tío de ambas, a 10 días de la muerte de su sobrina que, al igual que los padres de la joven, sospechan del ex. "La relación comenzó en la época de la pandemia y hubo episodios de violencia. En un momento, la madre la tuvo que ir a retirar del departamento en el que vivían. Sus padres se tuvieron que poner firmes para sacarla de esa situación. Ellos se separaron y Agostina continuó con su vida: se fue a vivir a México y comenzó a trabajar como modelo publicitaria. Sabíamos que él también había ido a ese país, pero se había instalado sobre la costa el Pacífico, cerca de Puerto Vallarta", contó el hombre.

Por otro lado, habló con el portal Infobae, en donde dijo que "no sabemos cómo la volvió a seducir, pero sus padres, que hablaban de forma cotidiana con ella, sabían que habían vuelto. Después de su muerte, se comunicaron con el padre de él y habían pactado un Zoom para que pueda dar su versión, para que contara cómo fueron las últimas horas de Agos, pero nunca apareció”. Asimismo, los familiares negaron que la modelo estuviera deprimida, ya que "rehízo su vida en México y le estaba yendo bien laboralmente". Confirmó que una abogada de Playa del Carmen se pondrá al frente del caso.