Eliana Guercio causó polémica al asegurar que “no quiero que mi hija comparta baño con un varón”. La ex vedette opinó en el programa “EPA” (América) del que forma parte el marco del análisis de la decisión de un colegio tradicional porteño de hacer sanitarios mixtos como medidas de inclusión.

“Me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no? Pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”, dijo la botinera.

Y sumó: “yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa. No somos una sociedad que esté preparada”.

Y sumó: “No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. No es una cuestión de clases, ni siquiera. No es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad”.