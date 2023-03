“No fastidien al Presidente”: Aníbal, contra La Cámpora

En medio de la fuerte interna que se da dentro del oficialismo y que no para de sumar capítulos, ahora el que salió con los tapones de punta fue el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien apuntó a La Cámpora por sus recurrentes críticas al presidente Alberto Fernández y, en pocas palabras, pidió que dejen de “fastidiarlo”.

Sin mencionar a Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los referentes de ese espacio que habitualmente carga contra la figura del Jefe de Estado, Aníbal reclamó que cese el asedio dialéctico.

Habló de “personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires”, a quienes además advirtió que “no sueñen” con que el Presidente se baje de la carrera hacia la reelección.

Consultado precisamente sobre la necesidad de que el Frente de Todos supere la interna que lo atraviesa actualmente para llegar con posibilidades a los comicios de octubre, el titular de la cartera de Seguridad dijo que eso es clave y que dicha labor debería comenzar “por el fuego amigo y por los propios, que no han parado de hacerle daño y de agraviar al presidente de la Nación”.

“Comencemos por todos los lugares para poner la pelota en el piso y que varias de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional”, sostuvo, en clara alusión a Larroque, aunque sin mencionarlo. El “Cuervo” ha venido criticando en las últimas semanas sistemáticamente al jefe de Estado, al punto de decir que tiene “dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”.

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, afirmó en diálogo con Radio El Destape.

“UNA CANALLADA COTIDIANA”

“Nada quieren hacer, sólo lesionar al Presidente para que eventualmente, hastiado de esa canallada cotidiana, decida correrse”, tiró. Y agregó: “Que no lo sueñen, eso no va a suceder. Van a tener que ir a una PASO y en la PASO que se presente quien quiera”.

Aníbal pidió “olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado”.

Los dichos de Aníbal Fernández se suman a las palabras de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien al ser consultada por las críticas permanentes del referente de La Cámpora contra Alberto F., respondió: “Hay millones de personas que integran la coalición y no vamos a responderle a todos. “Cuervo” Larroque es un gran compañero, pero el Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”.

Las declaraciones de Aníbal Fernández y de Cerruti se dan horas del lanzamiento oficial del operativo clamor que buscará este fin de semana convencer a Cristina Kirchner de que revea su decisión de no postularse, un acto que, para colmo, es organizado por el ministro bonaerense.

Los cuestionamientos de Fernández y Cerruti apuntan directamente a Larroque porque es uno de los dirigentes cercanos a la vicepresidenta que desde hace tiempo cuestiona en duros términos a Alberto Fernández.