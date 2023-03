Anuncian falta de agua este viernes en La Plata por obras: a qué barrios afectará

Absa realizará este viernes obras en La Plata, por lo que podrían quedarse sin agua vecinos de dos barrios. En medio de una batería de reclamos de quienes que padecen hace meses problemas con el servicio vital, desde la prestataria anunciaron que encararán hoy la reparación y mantenimiento de dos cañerías de agua en nuestra ciudad.

La primera de ellas, responde a la reparación de una rotura detectada sobre el Acueducto Norte. "La ejecución de estos trabajos puede generar falta de agua en Villa Castells y baja presión en la zona centro de Gonnet", precisaron.

Por su parte, en Los Hornos se trabajará en la reparación de la cañería de 150 milímetros ubicada en calle 140 entre 54 y 55. En ese sentido informaron que "la intervención generará baja presión en la zona delimitada por las calles 135 a 143; y de 52 a 60".

En ambos casos, se advierte que la recuperación del servicio luego de los trabajos, puede provocar turbiedad en el agua. Ante ello, Absa recomienda dejar correr hasta que recupere su aspecto habitual.

"Ante este tipo de eventualidades, es necesario evitar la utilización de agua de red en consumos recreativos y el llenado de piletas; postergar el lavado de autos, así como el riego de veredas y espacios verdes en el transcurso del día. Estas prácticas disminuyen el stress de un servicio necesario para todos", indicaron desde la prestataria. Y agregaron que "de esta manera, será posible migrar hacia hábitos de consumo acordes a instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales que permitan optimizar la disponibilidad de agua a la totalidad de los usuarios".

Reclamos y quejas

Tal como informó EL DIA, en diversos puntos de Tolosa, Ringuelet y Barrio Hipódromo sumaron sus reclamos a la larga lista de zonas en las que el agua salía turbia en los hogares y reclamaron por la normalización del suministro en un contexto de alta demanda de ese servicio por la ola de calor. “Llamé a ABSA y me dijeron que tenga paciencia”, contaron vecinos de bulevar 83 entre 117 y 118. Estamos hartos que nos manden boletas por adelantado y nos brinden un servicio que es pésimo y que es digno de que se lo dieran a otra empresa”, indicó una usuaria.

En Ringuelet el agua tenía color marrón, según se describió desde 519 entre 7 y 8. “La dejamos correr para que salga el sedimento de la cañería pero no cambió. Evidentemente, es un problema en la red de ABSA”, señalaron. En el Churrasco, Tolosa, sostuvieron que “el agua sale en hilos marrones, o sea, tenemos muy baja presión y encima sale turbia”, le dijo a este diario un vecino. Desde 529 entre 117 y 118 describieron la misma situación. “El servicio de ABSA es un fiasco, así no va más”, manifestó un frentista. En Las Quintas aseguran que en la zona de 530 y 140 están sin agua desde hace más de 10 días. “ABSA nos dijo que bajaron las napas y que no pueden hacer nada”, dijo un vecino.

En este contexto, ABSA denunció que fueron “vandalizadas las perforaciones que la empresa tiene en 167 y 72; 167 y 66”, lo que afectó el funcionamiento de las bombas que aportan agua al sistema integrado de la estación elevadora de agua Parque San Martín, se indicó.

La empresa afirmó que se intervino ayer para recuperar las instalaciones. “A estos episodios delictivos, se suman los cortes de energía que se registran en el establecimiento del Parque San Martín desde horas de la madrugada”, se apuntó. Esas situaciones, impactaron en la prestación, afirmó la compañía , generando baja presión en la zona de 32 a 60; y de 19 a 31”, se detalló.