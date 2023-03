Martín Yeza, intendente de Pinamar, se bajó de una nueva reelección

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, informó en las últimas horas a través de sus redes sociales que no buscará reelegir para ese cargo en las próximas elecciones dado que "la alternancia democrática es saludable en el tiempo".

El jefe comunal del PRO posteó en su cuenta de Twitter un video grabado en un bosque de Pinamar en el que dio a conocer su decisión de buscar un nuevo mandato en ese distrito de la costa bonaerense.

Así, Yeza rememoró que llegó al poder, a sus 29 años, en 2015 cuando fue elegido entre 19 candidatos a intendente que tenía la localidad costera y planteó haber entendido "desde el primer momento que no me habían elegido para hacer lo mismo que habían hecho los anteriores”.

Describió que en esa ciudad habían tenido "dos grandes modelos: o un intendente que estuvo muchos años, o intendentes que eran destituidos o que no duraban mucho más de un año”.

Estos son los motivos por los que no me vuelvo a presentar como Intendente:

- Necesitamos una nueva y mejor cultura del poder: hacer lo que se dice. La alternancia democrática es saludable en el tiempo.

- Hoy Pinamar no tiene un ex intendente, los otros fueron destituidos. pic.twitter.com/fwqMLUeLqU