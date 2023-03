Sin mencionarlo, Cristina cruzó a Alberto: “En off se dicen barbaridades que después se niegan”

La Vicepresidenta participó de un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado. Los dirigentes presentes pidieron por su candidatura en medio de la interna del Frente de Todos.,

Así, reapareció en público acompañada por la fundadora de la institución, Estela de Carlotto, en donde brindó un discurso en el que repasó la política de derechos humanos del kirchnerismo y aludió a temas de actualidad política, enviándole un mensaje al presidente Alberto Fernández, con quien hoy el kirchnerismo mantiene un enfrentamiento cada vez más expuesto.

“En off se dicen barbaridades que después se niegan”, expresó en un pasaje de su alocución, dejando una crítica velada por las versiones que circularon respecto de supuestas declaraciones de Alberto Fernández en las que manifestaba su intención de “terminar con 20 años de kirchnerismo”.

Al ponderar la "valentía" de las Abuelas de Plaza de Mayo, la exmandataria aseguró que "no hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones y con la sociedad".



"Las Abuelas tuvieron la valentía que no tuvimos tantísimos otros argentinos de enfrentar. No les importó porque son madres y a las madres no hay nada que les importe más que le toquen que un hijo. Las vamos a llevar siempre en el corazón", expresó.



En el acto, del que participaron los ministros de Defensa, Jorge Taiana; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer, y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, se distinguió a Carlotto y a las integrantes de la asociación Sonia Torres de Parodi, Carmen Ledda Barreiro y Buscarita Imperí Roa, con la mención de honor "Juana Azurduy de Padilla".