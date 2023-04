Blumberg y la tenencia de armas: “La gente debe poder defender a su familia”

La inseguridad es una preocupación latente entre los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Los debates en torno a como hacerle frente son muchos, pero el que siempre sobrevuela las discusiones es el de la portación de armas.

El que se expresó al respecto fue el empresario Juan Carlos Blumberg quien en diálogo con La Redonda 100.3, sostuvo que “la gente tendría que tener la posibilidad de tener un arma en su casa”.

El padre de Axel, el joven secuestrado y asesinado en el año 2004, expresó que los ciudadanos deberían tener armas en su casa para así estar preparados para enfrentar “casos de riesgo mayor”, eso sí deberán contar “con los permisos correspondientes y luego de haberse realizado los estudios psicológicos de rigor”.

En ese marco apuntó contra el Estado al que responsabilizó de las muertes en hechos delictivos, “yo siempre me manifesté en contra de que la gente se arme, uno no tendría que tenerlas si el Estado nos cuidara, pero no lo está haciendo”, señaló.

“Estamos ante casos de mucha gravedad. Hay gente que viene drogada a robar a las casas, sin estar en sus cabales, a violar personas. Por eso, la gente tiene que tener la posibilidad de defender a su familia, es lo único que yo digo”, detalló Blumberg y aseveró que “con lo que estamos viviendo y como el Estado no nos protege yo no veo otra solución”.

Por su parte tanto desde el gobiernos porteño como desde el bonaerense se mostraron en contra de esta postura, cuando sus ministros de Seguridad Marcelo D’Alessandro y Sergio Berni rechazan liberar el uso de armas para enfrentar la ola delictiva.