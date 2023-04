Claudio Pérez Irigoyen: “A La Plata le falta identidad”

El dirigente radical y exprecandidato a intendente Claudio Pérez Irigoyen afirmó ayer que, si bien aún no está definido su postulación en las próximas elecciones en la Ciudad, sí es cierto que un sector de la UCR platense le viene planteando la idea de competir en agosto. “Hay mucha gente que está hablando conmigo, gente que quiere que sea precandidato por el radicalismo, pero la falta de definiciones a nivel nacional es condicionante. No obstante, estamos trabajando con la gente, generando un espacio y eso a mi siempre me interesa”, dijo Pérez Irigoyen.

Respecto de la gestión de Julio Garro, el radical dijo que “hay cosas que se hicieron con las que estuve de acuerdo o fui quien las planteó, como las bicisendas o los espacios verdes. Pero veo que a La Plata le falta identidad. Los platenses somos muy sensibles al tema de su identidad. Antes era una ciudad universitaria y de la cultura. Pero teniendo un puerto y universidades como la UNLP, la Tecnológica o la Universidad Católica (Ucalp), La Plata debiera tener un proyecto productivo de alta tecnología, de empresas nuevas que generen trabajo para la gente joven y capacitada que sale de esas universidades. Los platenses necesitan una ciudad moderna, sustentable, con una identidad vinculada al desarrollo del conocimiento”, concluyó.