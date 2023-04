Por un empleo: una búsqueda que se hace cotidiana

Levantarse, desayunar mirando los clasificados y salir de casa esperando que finalmente ese sea el día en el que se encuentre un ansiado trabajo se transforma en una rutina tediosa, sobre todo cuando no se ve una salida cercana en el tiempo.

Son miles las personas que están en esta situación, según datos del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC) en el último trimestre de 2022 el desempleo en la Región fue del 6,5%, medio punto por arriba de lo registrado durante los tres meses anteriores. Porcentaje que se traduce en unas 29 mil personas en búsqueda activa de trabajo en La Plata, Berisso y Ensenada.

Pero los desempleados no son los únicos atentos a las vacantes, dentro de las personas que ya lograron insertarse en el mercado laboral y que cuentan con trabajo fijo, unas 58 mil (12,8%) están en constante búsqueda para lograr cambiar de puesto, según el informe.

Algunas dudas se desprenden de estos datos como ¿hay menos oferta laboral? ¿qué tipos de empleos son los que abundan? ¿cuáles son las condiciones de contratación? Pero más allá de las respuestas posibles, la única certeza es que detrás de estos números se esconden historias personales que además de engrosar una estadísticas pelean día a día por salir de esta situación.

Eso le ocurre a Santiago, un joven estudiante de 20 años que reconoció estar “cansado y frustrado”. Es que él terminó el colegio en diciembre de 2021 y desde ese momento se encuentra buscando un trabajo con el cual sustentar sus estudios universitarios. “En todo este tiempo solo encontré changas, casi siempre para repartir folletos pero nada fijo”, se lamentó y añadió “lo peor es que la mayoría de las veces dicen que quieren gente con experiencia pero si no te dan una oportunidad como la vas a obtener”. Y se queja porque “casi siempre buscan gente que ya esté formada y yo recién voy por el segundo año de diseño”, señaló el joven estudiante, que cuenta: “En un principio llevaba currículum a lugares en los que sabía que buscaban gente, pero ahora recorro las calles y donde veo negocios entro y dejo”. Son muchos los chicos que están como Santiago y lejos de competir por las pocas vacantes se ayudan mutuamente, asegura.

El título ¿ya no es garantía?

Décadas atrás estudiar una carrera universitaria era sinónimo de conseguir trabajo pero actualmente ya no es una relación tan lineal. Son muchas las personas que título en mano esperan durante meses encontrar algo relacionado a su profesión, pero a medida que pasa el tiempo y apremiados por las necesidades desisten y suelen bajar las expectativas.

Esa es la historia de Evelyn una joven de 28 años que desde finales del año pasado está en búsqueda activa de trabajo. “Yo me recibí de profesora en Artes Audiovisuales en 2019 y de Licenciada en 2021. Hice algunos trabajos, en su mayoría suplencias, pero nunca pude conseguir nada fijo”, explicó.

Agregó que “cuando arranque solo buscaba algo relacionado a mi carrera, pero con el tiempo empece a evaluar otras posibilidades como volver a trabajar de administrativa, algo que hice durante años. Pero si soy sincera, actualmente agarraría de cajera, moza o lo que sea”, destacó.

En estos meses que lleva recorriendo y mirando clasificados pudo observar que lo que abunda son ofertas de “puestos relacionados a los recursos humanos, contaduría -recibidos o estudiantes-, aunque lo más solicitado son diseñadores y programadores web”.

Los cursos de capacitación profesional son una opción que siempre está latente entre quienes buscan trabajo, su atractivo radica en que sus cursadas son mucho más acotadas en el tiempo -si se las compara con licenciaturas o tecnicaturas- y brinda los conocimientos necesarios para aprender un oficio que acompañará toda la vida y que podrá ponerse en práctica en cualquier lugar.

No solo se tratan de oficios tradicionales, en el último tiempo las estéticas han crecido notablemente y muchas personas optan por perfeccionarse en eso. Así lo hizo Aylen, una joven de 27 de Ensenada que es manicura, si bien actualmente hay demanda en el rubro, no tuvo una buena experiencia ya que “en las estéticas no suelen pagar bien, además de que contratan chicas que saben poco para enseñarles y pagarles con ‘experiencia laboral’”, denunció.

Además de manicura, desde 2019 es asistente jurídica “pero ahí es más difícil conseguir trabajo porque en los estudios suelen buscar a estudiantes de Derecho”. A pesar de no haber cosechado los frutos que buscaba, decidió seguir formándose y actualmente se encuentra estudiando técnica radióloga.

Más allá del tiempo que le dedica a su formación “hace más o menos dos años que busco trabajo”, sostuvo la mujer que sin importar de que se trate deja “currículum donde sea, para moza, bachera, atención al público, lo primero que salga”. Según observó en este periodo de intensa búsqueda los puestos a cubrir que “más se encuentran son de cajera de supermercado pero no te pagan bien, no te tratan bien pero tampoco te dan un horario como para seguir estudiando”.

La falta de respuestas

A la frustración de no conseguir se le suma el destrato que se vive en ese momento, que va desde gente que no te agarra el currículum hasta la falta absoluta de respuesta, es que “ni siquiera te contestan con un ‘recibido, gracias’, no sabes si los leen o no, es una incertidumbre total”, se lamentó Evelyn.

Hasta el momento, luego de meses enteros postulándose a diferentes puestos solo tuvo tres entrevistas pero en ninguno de los tres lugares el sueldo que ofrecían superaba el salario mínimo vital y móvil que a partir del 1 de abril será de $80.342. En esa línea Aylen manifestó: “Tuve entrevistas en las cuales te decían que tenías que trabajar horario de comercio, en donde te pagaban 150 pesos la hora, obviamente sin ningún tipo de beneficio, sin obra social y si te enfermas te arreglas vos”.

A pesar de esto, ninguno de los tres pierden las esperanzas están confiados de que tarde o temprano algo encontrarán, “por lo menos cuento con el apoyo de mi familia y a diferencia de mucha gente se que el plato de comida no me va a faltar”, comentó optimista Santiago.

“La mayoría de las veces se van las ganas de seguir, es horrible pasar toda la semana buscando trabajo y que al final nadie te llame”, esgrimió Aylen y analizó “pero como se como está la situación hoy en día, sigo intentando mientras hago algunas changas. Pero está todo muy difícil”.