Detectan un crecimiento del 91.9% en puestos de venta ilegal en la Ciudad

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio, en La Plata, la venta callejera ilegal sigue con fuerte presencia en las principales zonas comerciales de la ciudad, con valores de crecimiento que prácticamente se duplican entre febrero y marzo, pero expresan descenso de ese tipo de presencia con respecto al año anterior.

El estudio, que elabora en forma periódica la Cámara Argentina de Comercio (CAC) detectó 190 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales. Este valor representa un aumento del 91,9 por ciento en relación a febrero y presentó una disminución de 30,7 por ciento con respecto a marzo de 2022, se indica.

En el ranking de zonas más afectadas se observa que el primer puesto lo ocupó el área de Plaza Italia, donde se contó un total de 69 puestos.

Eso representa el 36,3 por ciento del total de puestos relevados en calles de la ciudad.

En segundo lugar, se ubicó Plaza San Martín (Calles desde 6 a 7 y 50 a 54) con 46 puestos y una participación de 24,2 por ciento.

El rubro con mayor incidencia en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial local fue el de la indumentaria y calzado, que representó un 69,6 por ciento de los rubros observados.

En tanto, óptica, relojería, fotografía y joyería se ubicó en el segundo lugar, con el 13,8 por ciento del total.

Con los números a la vista, el dirigente comercial Martín Ranea, del área de calle 12, le dijo a este diario que en esa zona “notamos que hay menos vendedores, pero han agrandado sus puestos los que quedaron. Es decir, fueron a buscar el mercado que dejaron los otros”.

Este diario dio a conocer en los últimos días datos sobre la retracción de la presencia de la colectividad senegalesa en la Ciudad. En el comercio asocian eso con el panorama en algunas arterias céntricas.

“Hay un problema con el cambio (de la moneda) para los ambulantes, que giran su dinero a donde están sus familias y eso genera una dificultad”, indicó Ranea sobre la disminución de puestos callejeros. Así, consideró que es probable que se estén yendo” por esa situación.

Los rubros de mayor incidencia en este tipo de prácticas son calzado e indumentaria

Por su parte, Martín Bizet, también dirigente del sector comercial, referenciado con la actividad en el centro de City Bell, analizó que “para que haya venta ambulante hacen falta tres factores: cercanía para guardar cosas, un gran volumen de gente que camine y una masa de posibles clientes para productos adulterados y marcas que no son originales. En City Bell no la tenemos, pero sí aparece en las calles 7, 8 y 12. La problemática fuerte está ahí. En La Plata vemos que muchos senegaleses se están yendo porque ya no les conviene el negocio. El dólar está caro para ellos y no pueden girar al exterior o hacer un ahorro en dólares. Buscan destinos más rentables. Algunas plazas se ocupan por otras nacionalidades y argentinos pero el senegalés que era el más fuerte, se va a otros países. Es una buena noticia, ya que nunca hemos podido dar pelea contra lo que consideramos que es una competencia desleal”, dijo el comerciante y aclaró que “es una situación momentánea”, referida al tipo de cambio.

Los comerciantes reclaman políticas integrales desde la Nación, la Provincia y el Municipio para luchar contra la venta ilegal.

Bizet apuntó que integrantes de esa colectividad, dejaron la calle e instalaron comercios. “Cualquier persona que alquila un local pasa a ser un colega. Desde las cámaras charlamos sobre eso, buscamos convencerlos, ayudarlos. Ofrecerles garantías”, afirmó.

El cuadro en la capital

La Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una fuerte concentración de este tipo de actividades. Junto con La Plata, son los puntos habituales de la medición.

En marzo pasado se detectaron 1.130 puestos en las áreas relevadas por el Observatorio de Comercio y Servicios de la entidad. Esto representó un incremento del 16 por ciento en comparación con marzo de 2022, mientras que, en relación a la medición previa (febrero de 2023), hubo una baja del 7,5 por ciento.

Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 59,8 por ciento del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 26,6 por ciento del total de las cuadras castigadas por la venta ilegal.

En el “Top 10”, la Zona Once contó con 6 de las 10 cuadras más golpeadas, con una participación de 31,3% en el total detectado en avenidas y calles. Las restantes 4 cuadras se encontraron en la avenida Avellaneda, con una participación de 28,5%.