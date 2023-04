“Te voy a romper todo”: los amenazó por WhatsApp, cumplió y cayó preso

“Ahora voy para allá. Vas a ver. Te voy a romper todo”. Acompañado de una serie de irreproducibles insultos, este fue uno de los tantos mensajes que un iracundo cliente le envió vía WhatsApp a una remisería ubicada en Montevideo entre 17 y 18, antes de destrozarle la vidriera.

No se tiene certeza del motivo que llevó a este hombre a tener tamaña reacción contra este comercio. Todo apunta a que al momento de solicitar un coche, el implicado no comprendió o no escuchó la respuesta del operador de que tenían varios minutos de demora. Lo cierto es que, ante la tardanza, el sujeto llamó nuevamente para quejarse.

Pese a que intentaron una y otra vez explicarle que tenían demora para prestar el servicio, el individuo interpretó cada una de las palabras como una ofensa hacia su persona.

Cuando en la agencia decidieron no atender el teléfono por algunos minutos, el sujeto estableció contacto a través de la plataforma de mensajería y allí comenzó a hilvanar una serie de violentos actos que culminaría con su detención.

La catarata de insultos e improperios que fue vertiendo tanto de forma escrita como en audios, fue subiendo de tono hasta convertirse en un cúmulo de graves amenazas.

Acostumbrados a la ofuscación de la gente, en la remisería decidieron hacer caso omiso a los dichos de este sujeto y continuaron con la faena. Jamás imaginaron que efectivamente el sujeto se presentaría en el lugar para “romper todo”.

Transcurridos alrededor de 30 minutos, un fuerte estruendo puso en estado de alerta a quienes se encontraban en el local.

Tras el estallido de un blindex, se escucharon insultos y más amenazas. Era el violento cliente que había acudido al lugar para cumplir con sus amenazas.

Con los frenos inhibitorios totalmente reducidos, tras causar los destrozos, el sujeto intentó ingresar al local con el objetivo de golpear a los empleados pero una reja se lo impidió. “En realidad, su nivel de ira le impidió procesar que debía destrabar un cerrojo”, dijo una fuente policial.

Luego de varios minutos de zozobra, la policía arribó al lugar y detuvo al sospechoso.