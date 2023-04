Desgarradoras despedidas en las redes al hombre que murió en una rambla de La Plata 

La muerte de un hombre de 52 años, quien fue identificado como José Luis Puglisi, ayer a la mañana en el barrio del Hospital Italiano, dio lugar a múltiples manifestaciones de dolor por parte de sus seres queridos, que coinciden con la versión de que el deceso se produjo mientras el vecino realizaba actividades deportivas. Según contó su hijo, Luciano, José Luis había regresado el domingo de sus vacaciones de Brasil y dos días después tuvieron que lamentar su inesperado fallecimiento.

“Viejo querido, hoy es probablemente el día más triste de toda mi vida, hoy te fuiste físicamente pero seguís estando y siempre vas a seguir acá con nosotros con todos tus seres queridos porque a todos nos marcaste, en el barrio, en la Costa, en Buenos Aires, en Italia, estás y siempre vas a estar en toda la gente que te quería", expresó uno de sus hijos.

En el emotivo mensaje, el joven lo recordó por "las miles de anécdotas en la Costa pescando, cuando te acompañaba a Buenos Aires y paramos en algún café a tomar algo, las miles de discusiones que teníamos, tu pasión por las motos, tu amor por Gimnasia".

"No hay palabras para decir todo lo que te voy a extrañar, todo lo que te voy a necesitar pero me quedo con todo lo que me enseñaste, todo lo que soy es gracias a vos y te lo voy a agradecer de por vida. Te amo viejo José Luis Puglisi", finaliza el sentido texto.

En el marco de la investigación, varios vecinos dieron su versión de lo sucedido ayer en la rambla de 52 entre 29 y 30. “Dicen que una persona vio que iba caminando y se desplomó”, se refirieron. Otros en tanto sacaron sus propias conclusiones: “Creemos que habría salido a correr y de un momento a otro se descompensó. Es una pena lo que ocurrió, la verdad es la primera vez que veo algo así tan de cerca”, mencionó otro de los testigos que se acercó a l lugar tras el fatídico episodio.

Cabe remarcar que el cuerpo de José Luis Puglisi , en tanto, fue remitido a la Morgue Judicial para que se realice la operación de autopsia y la causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte”.

A la espera de que la causa avance en su investigación informaron que quedó en poder de la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata.