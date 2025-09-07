Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Fuerza Patria logró un triunfo en La Plata (octava sección) seis puntos por encima de La Libertad Avanza.

Aún así, con seis puntos de diferencia para el oficialismo local, habrá un reparto equitativo de tres bancas para cada una de las dos fuerzas mayoritarias en pugna para la renovación de la Cámara de Diputados.

Fuerza Patria logró imponerse con el 43% contra La Libertad Avanza con el 37%. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, con 5,62%.

El reparto de las bancas, no obstante, seguirá igual que hasta ahora en la Cámara de Diputados donde tienen tres bancas cada una de las dos fuerzas mayoritarias.

Barrio por barrio, como se votó en La Plata