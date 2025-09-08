Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Análisis

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires
8 de Septiembre de 2025 | 06:33

Escuchar esta nota

Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires dejaron un amplio triunfo del peronismo. Fuerza Patria le sacó más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza y ganó seis de las ocho secciones electorales, entre ellas la Primera y la Tercera.

Este es un análisis, sección por sección, sobre los resultados en los comicios que se llevaron a cabo ayer en territorio bonaerense:

PRIMERA SECCIÓN - Ante una apuesta fuerte libertaria, categórica victoria de un alfil de Kicillof

 

SEGUNDA SECCIÓN - El armado regional resistió en San Nicolás al triunfo peronista

 

LE PUEDE INTERESAR

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA

LE PUEDE INTERESAR

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

TERCERA SECCIÓN - La Sección Tercera ratificó que es el bastión del peronismo bonaerense

 

CUARTA SECCIÓN - Batacazo del peronismo con un amplio triunfo en quince partidos

 

QUINTA SECCIÓN - Triunfo de la alianza LLA-PRO

 

SEXTA SECCIÓN - La Libertad Avanza se hizo fuerte en bahía y se quedó con el sudoeste

 

SÉPTIMA SECCIÓN - En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió Azul

 

OCTAVA SECCIÓN - En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”
Últimas noticias de Política y Economía

Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Policiales
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla