Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Ante una apuesta fuerte libertaria, categórica victoria de un alfil de Kicillof
La Sección Tercera ratificó que es el bastión del peronismo bonaerense
Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires dejaron un amplio triunfo del peronismo. Fuerza Patria le sacó más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza y ganó seis de las ocho secciones electorales, entre ellas la Primera y la Tercera.
Este es un análisis, sección por sección, sobre los resultados en los comicios que se llevaron a cabo ayer en territorio bonaerense:
PRIMERA SECCIÓN - Ante una apuesta fuerte libertaria, categórica victoria de un alfil de Kicillof
SEGUNDA SECCIÓN - El armado regional resistió en San Nicolás al triunfo peronista
TERCERA SECCIÓN - La Sección Tercera ratificó que es el bastión del peronismo bonaerense
CUARTA SECCIÓN - Batacazo del peronismo con un amplio triunfo en quince partidos
QUINTA SECCIÓN - Triunfo de la alianza LLA-PRO
SEXTA SECCIÓN - La Libertad Avanza se hizo fuerte en bahía y se quedó con el sudoeste
SÉPTIMA SECCIÓN - En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió Azul
OCTAVA SECCIÓN - En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
