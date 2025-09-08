Las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires dejaron un amplio triunfo del peronismo. Fuerza Patria le sacó más de 13 puntos de diferencia a La Libertad Avanza y ganó seis de las ocho secciones electorales, entre ellas la Primera y la Tercera.

Este es un análisis, sección por sección, sobre los resultados en los comicios que se llevaron a cabo ayer en territorio bonaerense:

PRIMERA SECCIÓN - Ante una apuesta fuerte libertaria, categórica victoria de un alfil de Kicillof

SEGUNDA SECCIÓN - El armado regional resistió en San Nicolás al triunfo peronista

TERCERA SECCIÓN - La Sección Tercera ratificó que es el bastión del peronismo bonaerense

CUARTA SECCIÓN - Batacazo del peronismo con un amplio triunfo en quince partidos

QUINTA SECCIÓN - Triunfo de la alianza LLA-PRO

SEXTA SECCIÓN - La Libertad Avanza se hizo fuerte en bahía y se quedó con el sudoeste

SÉPTIMA SECCIÓN - En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió Azul

OCTAVA SECCIÓN - En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales