Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Análisis

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

8 de Septiembre de 2025 | 04:04
Edición impresa

Axel Kicillof apostó fuerte. El resultado de ayer le entregó una victoria a la medida de su objetivo de proyectarse en la escena nacional.

El amplio triunfo peronista sorpresivo por la amplia diferencia, supone un espaldarazo para el Gobernador, principal impulsor del desdoblamiento electoral que decantó en las elecciones de ayer. Esa estrategia se terminó llevando adelante pese al rechazo de los otros socios de Fuerza Patria: Cristina Kirchner y Sergio Massa. Una circunstancia que realza aún mal el rol del mandatario bonaerense en este turno electoral.

La ex presidenta consideraba un riesgo enorme que se pusieran en debate algunas cuestiones políticas muy sensibles como la inseguridad. El Gobernador empujó de todos modos ese proyecto y logró instalar la idea de que había que ponerle un límite al presidente Javier Milei.

Su nombre aparece ahora como emergente de un posible nuevo liderazgo dentro de un PJ carente de figuras indiscutidas.

El Gobernador queda parado EN una plataforma edificada sobre una victoria en el distrito que gobierna, con el agregado de que se trata de una provincia que concentra nada menos que el 38 por ciento del padrón nacional, a partir de la cual podría comenzar a construir su proyección nacional de cara a las presidenciales de 2027.

Kicillof, no obstante, seguirá transitando por el resbaladizo terreno de una interna que, aún en el calor de la victoria, mostró que sigue intacta. Una de las virtudes que tuvo el peronismo fue, pese a relaciones que parecen irreconciliables, disimular esas tensiones y forzarse a una unidad que le permitiera enfrentar a un gobierno nacional que amenazaba con pintar la Provincia de violeta.

LE PUEDE INTERESAR

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

LE PUEDE INTERESAR

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

Anoche Kicillof celebró en La Plata y hasta el búnker llegó Massa. Máximo Kirchner, en cambio, estuvo junto a su madre en el departamento de Constitución donde cumple condena. Cristina salió al balcón a saludar a la militancia que se congregó en el lugar. Un claro mensaje de que se asume como una pieza clave en el triunfo de Fuerza Patria y que apunta además a la figura del Gobernador.

eL EFECTO INTENDENTES

El desdoblamiento y la consecuente separación de los comicios bonaerenses tuvo un efecto adicional: el decidido involucramiento de los intendentes del peronismo que ejercieron una importante tracción desde sus distritos.

Los alcaldes peronistas se jugaron todo para conservar el control de sus concejos deliberantes y el rol del aparato municipal resultó vital y quedó expuesto con nitidez en las amplias ventajas de más de 20 puntos que consigueron algunos de los jefes comunales frente a La Libertad Avanza en especial en la Tercera sección electoral.

Ese rol incluso fue reforzado con las candidaturas testimoniales. Varios de ellos como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan José Mussi (Berazategui), se pusieron al frente de la boleta de concejales. Incluso, el propio Kicillof impuso a la vicegobernadora Verónica Magario como postulante a diputada por la Tercera.

El resultado de ayer deja además otra marca. El peronismo rompió el maleficio que lo perseguía desde hace 20 años. La última vez que había salido victorioso en una elección legislativa de medio término en la Provincia fue en aquél lejano 2005 cuando Cristina Kirchner terminó por correr de escena al duhaldismo al derrotar por amplio margen a Chiche Duhalde.

Luego, el PJ con sus distintas denominaciones, mordió el polvo de la derrota en 2009 cuando Francisco De Narváez le ganó a Néstor Kirchner y en 2013 cuando Massa y su Frente Renovador enfrentaron al kirchnerismo que entonces postuló a Martín Insaurralde. Lo mismo ocurrió en 2017, comicios en los que bonaerenses eligieron senadores nacionales, entre otros cargos. En esa ocasión, Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio), venció a Cristina Kirchner. Finalmente, en 2021 Diego Santilli derrotó a Victoria Tolosa Paz, la postulante que había impuesto el entonces presidente Alberto Fernández. Kicillof logró, ayer, dar vuelta es página.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial
Últimas noticias de Política y Economía

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”

Milei admitió que perdieron pero no cambia el rumbo
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla