Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo en la Ciudad

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió en Azul
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Julio Alak ganó las legislativas de ayer por el 43,48 por ciento de los votos, un 7,08 por ciento más que el 36,40 obtenido por los libertarios. Si se la compara con la última elección, por la que hace dos años regresó a la Intendencia de La Plata, su figura no sólo incrementó la diferencia con su adversario más inmediato: también sumó apoyo del electorado platense, que convalidó su gestión.
En las ejecutivas de 2023 había alcanzado el 38,3 por ciento de los votos, mientras que el PRO que postulaba a su segunda reelección a Julio Garro, había obtenido el 38,16 y La Libertad Avanza, que llevó a Luciano Guma, el 18,51. La sumatoria de estos dos últimos, que ahora se unificaron en una sola fuerza, sumaba entonces el 56,7 por ciento (ver aparte).
Dos años después, Alak plebiscitó la gestión que arrancó con una diferencia de 606 votos, incrementando el apoyo platense al rumbo de una administración que postuló como mensaje central la ejecución de obras públicas, el ordenamiento del territorio y la planificación de un proyecto concreto que coincidió con el sentir vecinal.
Tras oficializarse el triunfo, el jefe comunal insistió en que lo que triunfó ayer fue “la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad y con obras”. Reforzando esa idea se encuentra la figura de Sergio Resa, el supersecretario municipal que eligió como el primer candidato de la lista de concejales. A cargo de la cartera de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Resa simboliza el eje del proyecto que el jefe comunal propone para el futuro.
Lo hizo con recorridas por las diferentes localidades en las que apuntó al votante blando y ampliando la base de sustentación a partir de la premisa de poner en discusión los temas que afectan directamente la calidad de vida de los platenses.
El incremento del bloque de concejales del peronismo a partir del 10 de diciembre responde a esa voluntad. Ocurre en una elección que presentó una participación del 64,09 por ciento, casi 7 puntos por debajo de la anterior legislativa, pero también que tuvo lugar por primera vez en la Provincia, con una fecha propia, diferente de la nacional.
LE PUEDE INTERESAR
Festejo en 54 entre 10 y 11, con todos los sectores
LE PUEDE INTERESAR
En Ensenada, Secco ganó con más del 68%
El desconocimiento del electorado respecto de los candidatos a concejales y legisladores provinciales que se postularon, también reforzó la referencia de los liderazgos fuertes para apuntalar sus nóminas.
El lema “sigamos con la obras” que propusieron Alak y el gobernador Kicillof a los platenses tuvo, al menos ayer, su voto de confianza. Lograron interpretar que la elección apuntó a discutir la calidad de vida que se presenta en el metro cuadro más inmediato de la gente: su barrio y su ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí