Política y Economía |Análisis

Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo en la Ciudad

Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo en la Ciudad
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

8 de Septiembre de 2025 | 03:57
Edición impresa

Julio Alak ganó las legislativas de ayer por el 43,48 por ciento de los votos, un 7,08 por ciento más que el 36,40 obtenido por los libertarios. Si se la compara con la última elección, por la que hace dos años regresó a la Intendencia de La Plata, su figura no sólo incrementó la diferencia con su adversario más inmediato: también sumó apoyo del electorado platense, que convalidó su gestión.

En las ejecutivas de 2023 había alcanzado el 38,3 por ciento de los votos, mientras que el PRO que postulaba a su segunda reelección a Julio Garro, había obtenido el 38,16 y La Libertad Avanza, que llevó a Luciano Guma, el 18,51. La sumatoria de estos dos últimos, que ahora se unificaron en una sola fuerza, sumaba entonces el 56,7 por ciento (ver aparte).

Dos años después, Alak plebiscitó la gestión que arrancó con una diferencia de 606 votos, incrementando el apoyo platense al rumbo de una administración que postuló como mensaje central la ejecución de obras públicas, el ordenamiento del territorio y la planificación de un proyecto concreto que coincidió con el sentir vecinal.

Tras oficializarse el triunfo, el jefe comunal insistió en que lo que triunfó ayer fue “la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad y con obras”. Reforzando esa idea se encuentra la figura de Sergio Resa, el supersecretario municipal que eligió como el primer candidato de la lista de concejales. A cargo de la cartera de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Resa simboliza el eje del proyecto que el jefe comunal propone para el futuro.

Lo hizo con recorridas por las diferentes localidades en las que apuntó al votante blando y ampliando la base de sustentación a partir de la premisa de poner en discusión los temas que afectan directamente la calidad de vida de los platenses.

El incremento del bloque de concejales del peronismo a partir del 10 de diciembre responde a esa voluntad. Ocurre en una elección que presentó una participación del 64,09 por ciento, casi 7 puntos por debajo de la anterior legislativa, pero también que tuvo lugar por primera vez en la Provincia, con una fecha propia, diferente de la nacional.

El desconocimiento del electorado respecto de los candidatos a concejales y legisladores provinciales que se postularon, también reforzó la referencia de los liderazgos fuertes para apuntalar sus nóminas.

El lema “sigamos con la obras” que propusieron Alak y el gobernador Kicillof a los platenses tuvo, al menos ayer, su voto de confianza. Lograron interpretar que la elección apuntó a discutir la calidad de vida que se presenta en el metro cuadro más inmediato de la gente: su barrio y su ciudad.

 

 

