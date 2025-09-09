Actividades: concurso literario y solidaridad

CONTACTOS

Concurso literario

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por whatsapp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retitarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211, planta alta.

solidaridad con bomberos de arturo seguí

El 20 de septiembre, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, realizarán una pollada a total beneficio de la institución. A un valor de 20.000 pesos, el menú incluye un pollo para 4 personas con ensalada de zanahoria y huevo. El tiempo para encargarlos es hasta el 18 de septiembre, y se entregarán el día 20. Consultas al 474-1427 y 524-2519.