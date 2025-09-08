Tras la victoria del peronismo en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno. En tanto que el Riesgo País arrancó la jornada por encima de los 1.000 puntos.

Por su parte, en el premarket de este lunes, los inversores reaccionan y caen las acciones argentinas en Wall Street. Según datos de sitios especializados, en las primeras horas se observa una corrección en los principales ADRs: Grupo Financiero Galicia (GGAL) lidera las pérdidas con un retroceso de un 16%; entre las energéticas, Vista (VIST) baja un 5,9% y la petrolera bajo control estatal YPF cede un 11%.

Además, en el segmento tecnológico, Mercado Libre (MELI) se suma a las pérdidas (cae 1,7%) y en cuanto a las entidades bancarias, el banco BBVA Argentina registra una pérdida del 13%; mismo número que el Grupo Supervielle, mientras que Banco Macro opera a la baja (12%).

El mercado y los dólares

El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 y $ 1.355 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 y $ 1.386. El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390. Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 y $ 1.370 para ambas cotizaciones.

La victoria a favor de Fuerza Patria fue por el margen que los analistas consideraban desfavorable para el gobierno por las expectativas negativas que podría generar.

La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado. Por su parte, los ADRs caen 12% en las cotizaciones pre market. El riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.

Riesgo país, en alza tras las elecciones 2025

Como se dijo, el Riesgo País de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección bonaerense. Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.

Wall Street: acciones argentinas en baja

Como se dijo, las acciones que operan en Wall Street lo hacen a la baja. Más allá de los expuesto, otro sector que sufre los coletazos de la elección es el de las compañías energéticas, que también registraron pérdidas en el premarket. Por caso Edenor, la empresa de distribución de la red de energía eléctrica, presenta una caída del 13%, y la Transportadora de Gas del Sur bajó un 0,4%. Pampa Energía, en tanto, tiene un retroceso del 5,25% y Central Puerto S.A. cae un 1,84%.

Asimismo, la agropecuaria Cresud registra una caída del 5,26% en las acciones que se suman así a la tendencia de baja; y Loma Negra -productora de cemento, cal, hormigón y agregados- también cvae un 7,22%, al igual que Telecom (TEO) (6,5%).