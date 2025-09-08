Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Dólar hoy.- La reacción del mercado a los resultados en la elección de la Provincia de Buenos Aires: a cuánto cotiza el dólar y el Riesgo País supera los 1.000 puntos

Dólar hoy.- La reacción del mercado a los resultados en la elección de la Provincia de Buenos Aires: a cuánto cotiza el dólar y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
8 de Septiembre de 2025 | 08:59

Escuchar esta nota

Tras la victoria del peronismo en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno. En tanto que el Riesgo País arrancó la jornada por encima de los 1.000 puntos.

Por su parte, en el premarket de este lunes, los inversores reaccionan y caen las acciones argentinas en Wall Street. Según datos de sitios especializados, en las primeras horas se observa una corrección en los principales ADRs: Grupo Financiero Galicia (GGAL) lidera las pérdidas con un retroceso de un 16%; entre las energéticas, Vista (VIST) baja un 5,9% y la petrolera bajo control estatal YPF cede un 11%.

Además, en el segmento tecnológico, Mercado Libre (MELI) se suma a las pérdidas (cae 1,7%) y en cuanto a las entidades bancarias, el banco BBVA Argentina registra una pérdida del 13%; mismo número que el Grupo Supervielle, mientras que Banco Macro opera a la baja (12%).

LEA TAMBIÉN

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

El mercado y los dólares

El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 y $ 1.355 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 y $ 1.386. El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390. Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 y $ 1.370 para ambas cotizaciones. 

La victoria a favor de Fuerza Patria fue por el margen que los analistas consideraban desfavorable para el gobierno por las expectativas negativas que podría generar.

LEA TAMBIÉN

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado. Por su parte, los ADRs caen 12% en las cotizaciones pre market. El riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.

Riesgo país, en alza tras las elecciones 2025

Como se dijo, el Riesgo País de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección bonaerense. Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

LEA TAMBIÉN

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.

LEA TAMBIÉN

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

 Wall Street: acciones argentinas en baja

Como se dijo, las acciones que operan en Wall Street lo hacen a la baja. Más allá de los expuesto, otro sector que sufre los coletazos de la elección es el de las compañías energéticas, que también registraron pérdidas en el premarket. Por caso Edenor, la empresa de distribución de la red de energía eléctrica, presenta una caída del 13%, y la Transportadora de Gas del Sur bajó un 0,4%. Pampa Energía, en tanto, tiene un retroceso del 5,25% y Central Puerto S.A. cae un 1,84%. 

Asimismo, la agropecuaria Cresud registra una caída del 5,26% en las acciones que se suman así a la tendencia de baja; y Loma Negra -productora de cemento, cal, hormigón y agregados- también cvae un 7,22%, al igual que Telecom (TEO) (6,5%).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dólar e inflación: el revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”

Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
Últimas noticias de Política y Economía

Tras la dura derrota en Provincia, Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Junín superó el promedio provincial con una alta participación electoral

El intendente Lunghi votó en Tandil y llamó a ejercer la democracia en paz

Ramallo fue sede regional de los Juegos Bonaerenses con más de 700 participantes

Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla