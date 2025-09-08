Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo
La reacción del mercado: caen las acciones, a cuánto cotiza el dólar y el Riesgo País ya supera los 1.000 puntos
Los errores libertarios en una derrota no esperada y los desafíos que se vienen
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
Tras la dura derrota en Provincia, Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Rotundo triunfo del PJ, que superó por más de 13 puntos a LLA
En La Plata, el PJ ganó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras la victoria del peronismo en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial en el Banco Nación abrirá este lunes 8 de septiembre a $ 1.340 para la compra y $ 1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para el gobierno. En tanto que el Riesgo País arrancó la jornada por encima de los 1.000 puntos.
Por su parte, en el premarket de este lunes, los inversores reaccionan y caen las acciones argentinas en Wall Street. Según datos de sitios especializados, en las primeras horas se observa una corrección en los principales ADRs: Grupo Financiero Galicia (GGAL) lidera las pérdidas con un retroceso de un 16%; entre las energéticas, Vista (VIST) baja un 5,9% y la petrolera bajo control estatal YPF cede un 11%.
Además, en el segmento tecnológico, Mercado Libre (MELI) se suma a las pérdidas (cae 1,7%) y en cuanto a las entidades bancarias, el banco BBVA Argentina registra una pérdida del 13%; mismo número que el Grupo Supervielle, mientras que Banco Macro opera a la baja (12%).
El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.346 y $ 1.355 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.344 y $ 1.386. El MEP arranca en $ 1.383 y el Contado con Liquidación en $ 1.390. Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.350 y $ 1.370 para ambas cotizaciones.
La victoria a favor de Fuerza Patria fue por el margen que los analistas consideraban desfavorable para el gobierno por las expectativas negativas que podría generar.
La primera señal se tuvo con el dólar cripto superando los $ 1.400 apenas comenzaron a conocerse los primeros números extraoficiales que dan cuenta de la amplitud del resultado. Por su parte, los ADRs caen 12% en las cotizaciones pre market. El riesgo país apunta a llegar a los 1000 puntos por la venta de bonos por parte de los inversores.
Como se dijo, el Riesgo País de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección bonaerense. Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.
LEA TAMBIÉN
Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
La desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, que llevó al indicador del JP Morgan a quedar por encima de los 900 puntos. Este salto del ponderador de riesgo era el esperado por los analistas en caso de un triunfo del peronismo por más de 10 puntos.
Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional será la del 26 de octubre, esta foto del escenario político es tomada como una advertencia por el mercado de que Milei no tendrá un panorama sencillo para llevar adelante un programa económico “market-friendly”.
Como se dijo, las acciones que operan en Wall Street lo hacen a la baja. Más allá de los expuesto, otro sector que sufre los coletazos de la elección es el de las compañías energéticas, que también registraron pérdidas en el premarket. Por caso Edenor, la empresa de distribución de la red de energía eléctrica, presenta una caída del 13%, y la Transportadora de Gas del Sur bajó un 0,4%. Pampa Energía, en tanto, tiene un retroceso del 5,25% y Central Puerto S.A. cae un 1,84%.
Asimismo, la agropecuaria Cresud registra una caída del 5,26% en las acciones que se suman así a la tendencia de baja; y Loma Negra -productora de cemento, cal, hormigón y agregados- también cvae un 7,22%, al igual que Telecom (TEO) (6,5%).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí