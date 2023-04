Las réplicas de Javier Milei y de Rodríguez Larreta al discurso de Cristina

Cristina cargó con dureza contra Javier Milei (ver aparte), pero además apuntó contra los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Sin nombrarlos, recordó que Horacio Rodríguez Larreta fue “jefe del PAMI”, durante el fallido gobierno de Fernando De La Rúa y que Patricia Bullrich era ministra de Trabajo en esa administración. “Le recortó el 13% a los estatales y a lo jubilados”, señaló.

Tras el acto, el alcalde porteño salió a contestarle. Sostuvo que Cristina Kirchner “se tiene que hacer cargo” de su participación en el Gobierno y dijo que el “modelo kirchnerista está agotado”, en respuesta al discurso de la ex mandataria.

“Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la Vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este Gobierno, indigna”, tuiteó Larreta.

“Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos”, analizó Rodríguez Larreta, y vaticinó que “por suerte, lo que estamos viendo es el final de la Argentina irresponsable”.

“Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”, escribió por su parte el líder de la Libertad Avanza. “Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez. Viva la patria”, remarcó, en tanto, la cuenta oficial de Twiter de La Libertad Avanza.