Un emprendedor le pidió consejos al ChatGPT de IA y lo hizo ganar mucho dinero en tan solo un día

En apenas cuatro meses de vida, ChatGPT ya se considera la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia. La revolución de la inteligencia artificial no tiene límites. Con una sola orden pueden generar considerables ganancias.

Según el medio "El Economista" de España, esta novedad alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales.

Lo cierto es que en las últimas horas, se conoció que un empresario llamado Jackson Greathouse, le pidió al chatbot de inteligencia artificial (IA), que convirtiera 100 euros en la mayor cantidad de dinero posible, en el menor tiempo posible. Haciéndolo de forma legal y sin tener que hacer ninguna manualidad. Así, al invertir solo 100 euros ganó 1.280 euros en un solo día, gracias a cuatro consejos que le dio la IA.

"Le di a GPT-4 un presupuesto de 100 euros y le dije que ganara la mayor cantidad de dinero posible. Estoy actuando como su enlace humano, comprando todo lo que dice. El plan de juego: configure un sitio de marketing de afiliados que genere contenido sobre productos ecológicos, de vida sostenible. Inicialmente sugirió un .com que superó el presupuesto, pero llegamos a montar 'Green Gadget Guru' (en su traducción, gurú de los dispositivos verdes), relató en su perfil de la red social.

