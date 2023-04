Fertilización asistida por robots: nacieron las primeras dos bebés

Las primeras dos bebés concebidas por un robot nacieron hace un mes en Estados Unidos, en lo que significa uno de los avances más revolucionarios de los últimos tiempos de la ciencia y la tecnología intentando dominar la reproducción humana, un paso que distintas starts up de fertilidad venían buscando dar y finalmente, fue anunciado.

Al uso de la inteligencia artificial, algo que ya llegó a los centros de fertilidad de Latinoamérica, y a la posibilidad mediante el sistema Crispr-Cas 9 (por ahora legalmente vedada, aunque en 2018 nacieron tres bebés) de editar genéticamente a nuestros futuros hijos, se suma ahora la robótica. También avanza a paso rápido la tecnología para hacer óvulos o espermatozoides con otras células humanas (algo en lo que trabajan varios de los que hoy lograron la robotización de la fecundación).

Ingenieros en Barcelona, España, desarrollaron un robot de inyección de esperma que luego fue enviado a Nueva York, Estados Unidos, para que se utilice en la clínica New Hope Fertility Center, donde un ingeniero sin experiencia real en medicina de fertilidad usó un controlador Sony PlayStation 5 para colocar una aguja robótica. "Al observar un óvulo humano a través de una cámara, avanzó por sí solo, penetró en el óvulo y dejó caer un solo espermatozoide. En total, el robot se utilizó para fertilizar más de una docena de óvulos", comentó la publicación, comentó un especialista.

La automatización de la reproducción asistida se presenta como el nuevo gran logro. La utilización del robot en los laboratorios de embriología está a dos años de pasar las certificaciones necesarias para ser aprobado por la FDA (la agencia reguladora de medicamentos y alimentos de Estados Unidos), así que por ahora es experimental.

“Los bebés fueron concebidos con nuestra máquina ICSIA, la cual inyecta automáticamente el esperma en el ovocito. Los experimentos iniciales se hicieron en España en colaboración con Embryotools y se pusieron en práctica clínica en la clínica New Hope de Nueva York, resultando en el nacimiento de dos bebés. Todos estos resultados se publicaron pre-print en la prestigiosa revista Lancet, “First clinical pregnancies with an ICSI robot” por Nuno Costa-Borges, Santiago Munne, et al”, señaló Santiago Munne, genetista y director de innovación de la empresa española Overture Life, que diseñó y construyó el robot.