Luciana Salazar shockeada: encontraron muerto a su mejo amigo

“No lo puedo creer. No lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos”, confesó Luciana Salazar en sus redes cunado subió su profundo dolor por la muerte de quien era su mejor amigo, Rául Sotelo. “Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil pu..”, escribió en un mensaje en decidió eliminar inmediatamente. Así, despidió a quien ella describía como su hermano: “Mi todo”, resumió y luego agregó: “Se me fue parte de mi vida”.

En tanto, aseguraron que la Justicia se encuentra investigando los hechos. Hasta el momento, trascendió que Sotelo -quien desde el sábado no respondía a el teléfono- fue hallado sin vida en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Palermo y aún se desconocen las causas de su muerte.

Vale destacar que, Charles Raúl Sotelo era estilista y dueño de las barberías Bacan, que inauguró en 2015 y que con el paso de los años fue incorporando otras sucursales a su negocio: en Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga. Asimismo, tenía una peluquería que llevaba su nombre -Charles Raúl- y estaba ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000. En más de una oportunidad, Luciana Salazar visitaba sus locales y se tomaban fotos que luego publicaban en sus respectivas redes sociales.

Finalmente, lo cierto es que, para Luciana Salazar, Raúl Sotelo era su mejor amigo, su hermano y su confidente. «Mi todo», escribió en un desgarrador posteo.

Por su parte, apenas una semana atrás, Raúl había posteado una foto de una salida junto a la modelo y otra amiga llamada Pipele Salonia en un reconocido bar ubicado en una terraza de un edificio sobre la calle Corrientes, y se refirió a su vínculo con ellas: “Amigas de siempre”, había confesado el amigo de Luciana.