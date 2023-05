El comercio abre más tarde y esquiva el corte tradicional del mediodía

Desde hace tres años la pandemia modificó varios usos y costumbres de la población y en la ciudad, uno de los cambios que se produjo fue en los horarios del funcionamiento de las distintas zonas comerciales, según confirmaron desde el sector comercial.

Atrás quedaron los tiempos en que los negocios de calle 8 y 12 abrían entre las 8.30 y las 9 de la mañana. Desde fines del 2020, cuando comenzó a normalizarse la dinámica comercial más allá de lo gastronómico, los locales empezaron a copiar el horario de sus colegas de la Ciudad de Buenas Aires y levantan las persianas a partir de las 10 de la mañana. Eso sí, ya no se hace horario cortado y todos trabajan como mínimo 8 horas de corrido.

“Es más que nada por un tema de personal, para reducir costos porque no cerramos mediodía. Además más temprano no hay tanto movimiento, los horarios pico son al mediodía y a la tarde, es cuando la gente va al banco o cuando sale de trabajar”, se explicó sobre este nuevo hábito desde la Federación Empresaria La Plata (FELP) en representación de los comercios de calle 8 y adyacencias.

Salvo las cafeterías, bares y pocas excepciones, como alguna librería y kiosco, transitar por las calles céntricas muy temprano presenta un clima más que calmo que empieza a tomar ritmo poco antes de las 10 cuando los encargados y dueños de los comercios llegan a sus respectivos locales de indumentaria, calzado, marroquinería y lencería, por nombrar algunos rubros.

En ese sentido de la franja horaria, el área comercial de calle 12 que antes hacía horario cortado y tenía sus particularidades, también se sumó a esta tendencia.

“Hay una dinámica de que los negocios abren cada vez más tarde, evidentemente el movimiento del banco tiene que ver. Más allá de que hay excepciones de comerciantes históricos que ya tienen su rutina, pero en líneas generales casi nadie levanta las persianas antes de las 10 de la mañana”, se indicó desde la Asociación de comerciantes de calle 12.

Las fuentes vinculadas con el comercio coincidieron en que esta modificación se dio, como se dijo, con la pandemia, pero que no iba a tardar mucho más en suceder dado las nuevas dinámicas laborales que tiene la gente y el crecimiento de las ventas por Internet.

“Quizá la atención al público modificó su horario histórico, pero lo cierto es que en muchos comerciantes empiezan a trabajar antes y terminan después de horario respondiendo mensajes de los clientes que ya no se acercan a los locales a consultar, sino que prefieren evacuar sus dudas por las redes sociales o WhatsApp e ir sólo al negocio a retirar el pedido, cuando no piden un envío”, contaron.

Las zonas comerciales que por ahora siguen cerrando al mediodía, y no en el ciento por ciento, son las de Los Hornos y City Bell, que están ubicadas en puntos de la Ciudad con menos dependencias gubernamentales y bancarias.

IMPACTO DEL HORARIO BANCARIO

Y es que el funcionamiento comercial está muy ligado al bancario, tanto por las transacciones que se realizan como por la confluencia de personas que generan las entidades bancarias que repercuten en posibles clientes para los locales.

Es por eso que el “horario de verano” bancario no está bien visto por los comerciantes. “El tema del cambio de horario de los bancos la verdad que nos perjudica mucho porque en realidad casi nadie va tan temprano, la gente sale más tarde y le hace mal al comercio”, se destacó desde la comisión de centros comerciales de la FELP. En esa línea, la fuente consultada indicó que “hace un par de años que venimos pidiendo que no se modifique el horario, con presentación de solicitadas y todo. Esperamos que este año no se repita porque fue una excusa de la época de la pandemia que le quedó a los bancos y que al comercio lo afecta un montón de manera negativa”.

Ya desde 2020 los representantes de los centros de compras a cielo abierto remarcaban que “La Plata es una ciudad universitaria y administrativa en gran medida, y que ambas actividades están recurriendo al teletrabajo, funcionando a distancia, con sus dependencias prácticamente cerradas, lo que ha disminuido de manera contundente la circulación de público por las arterias comerciales”.

También se ha afirmado desde entonces en la FELP que “el público no acompaña la modalidad del horario de verano, los bancos están vacíos hasta media mañana y al cerrar temprano se resiente el flujo de público en esas arterias”, convocando a la buena predisposición del ámbito bancario a entender la situación comercial local.