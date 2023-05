"Lo quiero lejos de mí": se armó entre los ex Gran Hermano, Julieta Poggio y el platense Agustín Guardis

Entre los ex Gran Hermano, Julieta Poggio y Agustín Guardis, no hay ni un gramo de buena onda. Los participantes, que no tenían buena relación dentro del reality, continúan en la misma línea a dos meses de la finalización del programa.

En la actualidad, Poggio se instaló en los medios de comunicación gracias a su talento con la danza. En tanto, Guardis sigue conectado con sus seguidores desde la virtualidad.

En una entrevista con la revista semanal Gente, la ex participante volvió a mencionar sus intenciones de permanecer lo más alejada que pueda, recordando las desafortunadas frases que ha recibido en el programa, por parte del platense. “No lo puedo ni ver. La primera semana me pareció un chico divertido. Me incomodaron sus miradas. Lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Lo quiero bien lejos”, sentenció.

Semanas atrás, la bailarina participó de un streaming con Juariu, Nacho y La Tora, donde se confesó sorprendida cuando “Frodo” ingresó en el repechaje. “La razón por la que se fue, fue bastante fuerte. Me sorprendió al verlo afuera. Nosotros no sabíamos por qué se fue cada uno. Ahora sí sabemos”, aseguró.

Futuro prometedor

Mientras tanto, Poggio suma alegrías y buenas noticias en su vida desde que salió del reality. Flor Vigna la invitó a participar de su videoclip y, como si fuera poco, este fin de semana debutó en “Fuerza Bruta”.

Luego de admitir que es “fan” del espectáculo y que lo vio “siempre”, afirmó no poder creer “que ahora voy a ser parte”. La acompañaron su pareja, sus padres y sus ex compañeros de casa, Marcos Ginocchio, Thiago Medina, Romina Uhrig, Daniela Celis, Nacho Castañares y La Tora.

“Es una experiencia única y todos tienen que venir a ver para llevársela”, describió la bailarina que se presentará este miércoles 10, viernes 12, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de mayo a las 21 hs, con excepción de la función del viernes 12 que será a las 22 hs.

Pero no termina ahí. Al salir de la casa, José María Muscari la fue a buscar para formar parte de “Coqueluche”, su próxima apuesta teatral, donde estará acompañada nada menos que por Betiana Blum.