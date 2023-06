Diego Abal fue despedido del arbitraje argentino tras el escándalo en Gimnasia-Sarmiento con el VAR

Gimnasia fue perjudicado el pasado sábado ante Sarmiento, por una decisión del VAR que tenía a Diego Abal como autoridad máxima, que le anuló un gol legítimo a Felipe Sánchez para darle la victoria al equipo de Sebastián Romero sobre el final. Por esa acción, Abal hoy fue despedido del arbitraje argentino.

La insólita situación se dio cuando desde el VAR se comunican con Ariel Penel, árbitro del partido, y le informan que había offiside de un jugador del Lobo en la jugada previa. Sin embargo, la regla es clara: en los tiros de esquina, no existe la posición adelantada.

Debido a este "horror arbitral" (como así lo denominó Héctor Baldassi en una entrevista), Federico Beligoy, Director nacional de Arbitraje de la AFA, decidió echarlo. Por el momento, nadie se ha pronunciado sobre el tema y se espera que en las próximas horas se realice un comunicado oficial.

LA POLÉMICA DEL VAR EN GIMNASIA - SARMIENTO

Fue un error garrafal. Técnicamente, la falla de Ariel Penel es no haberse dado cuenta (si es que lo preguntó) que la reanudación desde el córner implicaba un imposible: fuera de juego desde un tiro de esquina. Por eso es inexplicable que Diego Abal en el VAR, con la asistencia de Gerardo Carretero, hayan cometido semejante error. Un rato largo después de la finalización del partido, cuando ya en la zona de vestuarios se hablaba por lo bajo de “error”, Chirola Romero y Mariano Cowen fueron convocados al vestuario del árbitro. “Las de Penel fueron palabras sinceras. Yo creo que se equivocó y está bien que lo reconozca. Ya está. Una lástima. Es de destacar que lo hayan reconocido”, explicó Chirola.

“En el momento no entendía que había cobrado y cuando me dijeron empezamos a saltar todos porque del córner no puede haber fuera de juego. Por eso vuelvo al tema del VAR, ¿por qué no llaman si es una jugada determinante? No me entra en la cabeza, porque supuestamente es para que haya justicia y no la hubo. Tampoco los vamos a liquidar porque son seres humanos y puede pasar”, concluyó el entrenador mens sana.