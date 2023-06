Una fuga más grande

eleconomista.com.ar

Alberto Fernández voló a Brasil, sin su avión presidencial, donde se reunió con Maduro para relanzar el Unasur, con firme rechazo de los presidentes de Chile y Uruguay, Boric y Lacalle Pou. Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, voló con el avión presidencial a China, donde hasta ahora consiguió menos apoyo que el esperado (US$ 980 millones en infraestructura, bien detallada).

Mientras, con fuerte intervención, gran gasto de reservas y quema de bonos (hipotecas carísimas), el Gobierno logra mantener a los dólares a raya, al tiempo que los títulos públicos volvieron a tener otra rueda decepcionante el martes, con una baja del 1,5 por ciento. En tanto que la Bolsa de Buenos Aires no aguantó el máximo de cuatro años anotado el lunes, ni siquiera con récord histórico de volumen diario operado en Cedears, que ya triplica lo operado en empresas extranjeras, en detrimento de las compañías nacionales.

Uno de los temas destacados es que, en las últimas ruedas del dólar soja, hubo liquidaciones de último momento de parte del campo, pero por las intervenciones en el mercado el Central pudo sumar US$ 82 millones el martes. Y al final del día, con el balance de comercio exterior ya computado, la autoridad monetaria terminó perdiendo reservas por otros US$ 66 millones, además de endeudarse con los bancos en otros $1,3 billones, chupando depósitos de las entidades y entregándoles Leliq de corto plazo.

Lo significativo de todo este movimiento, que derivó en un dólar blue sostenido y con bajas mínimas en los dólares financieros libres, es que la fuga de capitales que está sufriendo Alberto es claramente mayor a la sufrida por Macri.

Después de 42 meses de gestión donde se acusó a los amigos del expresidente de llevarse el préstamo del FMI, está empezando a verse que la huida de dólares en este momento es notoriamente más abultada que en el último año del gobierno anterior.

En todo 2019, último año con Macri en el poder, se fueron del Banco Central un promedio de US$ 1.751 millones por mes (US$ 21.015 millones en todo el año). Mientras que en cinco meses de 2023, último año con Alberto Fernández como Presidente (ya que adelantó que no se presentará a su reelección) ya se fueron US$ 11.777 millones, lo que significa una pérdida de US$ 2.355 millones por mes, es decir 34,5% más de fuga que durante la última temporada macrista.

Y, si se quiere, esta enorme salida de capitales es aún más grave que la de 2019, ya que durante casi todo su gobierno, Macri tuvo un precio internacional de la soja en la zona de los US$ 330 por tonelada, mientras que Alberto -como Cristina entre 2013 y 2014- tuvo a la soja arriba de los US$ 550.

Materias primas más débiles

El problema de este complicado ahogo que está sufriendo Argentina, además, es que se acentuó la debilidad de las materias primas, con fuertes derrumbes en los precios del petróleo y los granos, y también con debilidad en los metales básicos. Al tiempo que las posiciones de reserva como los metales preciosos y las criptomonedas levantaron algo la puntería.

Luego de aparecer un gran acercamiento entre republicanos y demócratas para destrabar el techo de la deuda de EE.UU., y con una economía que sigue evolucionando muy firme y con una inflación reticente a bajar con la velocidad deseada, las tasas largas norteamericanas siguieron en niveles elevados: se pagó 5,2% anual a 1 año de plazo, 3,8% a 5 años, 3,7% a 10 años y 3,9% a 30 años. Y con eso en el exterior el dólar subió 0,4% en Brasil y México y 0,1% en China, pero bajó 0,1% en Chile, 0,2% contra el euro, 0,5% en Japón y contra la libra.

