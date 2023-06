Silvina Luna habló de su delicado estado de salud y disparó contra Lotocki: "Nunca me pidió..."

La actriz y modelo Silvina Luna, relató en una entrevista el calvario con el que convive hace 12 años, tras las operaciones que le realizó Anibal Lotocki, que generaron muchísima polémica.

En un mano a mano con Nelson Castro de TN, ella manifestó que el cirujano "nunca pidió disculpas": "Yo le dije en un momento si él quería pedirme disculpas y me dijo que no".

“Yo no sé hasta que punto mi caso ayuda a otras personas, porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar, que no hay una consciencia mayor de dejar de operarse o de no ir a ese lugar”, analizó .

A su vez, Luna criticó: “Esa persona (Lotocki) sigue operando, sigue yendo al mismo consultorio, le siguen pagando fortunas, la Justicia no le ha quitado la licencia para operar todavía... eso no lo puedo creer ¿Cómo puede ser que estando condenado no le saquen la licencia para operar? En cualquier parte del mundo te la quitan”. Tras ello, agregó indignada: “En este país parece que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel salud es un chiste”.

Por último, manifestó el día a día de su rutina, que lleva tratamiento de diálisis en tres días a la semana: “Yo lunes, miércoles y viernes me tengo que dializar cuatro horas en el Hospital Italiano. Cuando termino estoy muy cansada con mucho dolor de cuerpo, en el ciático y en las piernas. Cuando llego a casa lo único que quiero es dormir. El resto de los días, que son martes, jueves, sábados y domingos son los que aprovecho para recuperarme, pero no termino de recuperarme porque al otro día ya tengo que ir a dializarme. Es un círculo vicioso que no puedo parar”.