La Tota Santillán rompió el silencio tras ser condenado por violencia de género

La Tota Santillán fue condenado a cinco años y medio de cárcel por violencia de género y amenazas, según el fallo del Tribunal nº7. La víctima es la ex pareja de Ricardo Daniel Carías, su verdadero nombre.

La Cámara Criminal y Correccional será quien deba dejar firme la sentencia pero, hasta que ocurra, el productor musical continuará en libertad. Sol Fiasche, madre de sus hijas, contó que también amenazó a su padre y a una empleada doméstica.

Como si fuera suficiente, el fiscal de la causa expuso que Santillán intentó extorsionar a su ex contador y le robó el celular. Su abogado, Juan Pablo Merlo, lo acompañó a “A la tarde”, el ciclo de Karina Mazzocco en América para dar su palabra.

“Estoy con lo que decida la Justicia, y sobre todas las cosas Dios. Hoy me acompañaron mis hijos más grandes y Merlo y yo acepto lo que ha dicho la Justicia”, comenzó.

En tanto, el letrado detalló: “Son 8 hechos: extorsión, coacción agravada, amenazas, robo, en una causa que hoy dio una sentencia en primera instancia de todos estos hechos y el 16 de este mes se van a leer los fundamentos. Y para apelar, tenemos que saber los fundamentos y por qué recibió esa condena. Ahí seguramente vamos a apelar, porque tenemos otra posición que no coincide”

“No estamos conformes con la sentencia, pero así le hubieran dado un mes hubiéramos apelado igual. No es la primera vez que se da vuelta un fallo de primera instancia en cámara”, añadió.

En tanto, el condenado destacó: “Yo no amenacé a nadie de muerte. Ellos dijeron que le había dejado una amenaza en la camioneta, pero estaba escrita a máquina. En mi casa hay cámaras y la querella no las aportó a la Justicia”. En cuanto a lo declarado por Sol Fiasche, aseguró que “tenía discusiones con la mamá de mis hijas pero nunca le levanté la mano. Imaginate que ella pesa 55 kilos y yo 150”.

“Me arrepiento de todo, si su papá nunca quiso que esta relación existiera, nunca quiso que fuera la pareja de Sol. La conocí en la época de Rodrigo y me enteré que era el papá de Sol un año después de salir con ella”, describió.

Además, desmintió la acusación de las armas de fuego: “No hubo ninguna. En la denuncia dice una tijera”. “Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y no podía creer este calvario que estoy viviendo hace tiempo. No veo a las nenas desde 2019 y por videollamada, no más de cinco segundos”, cerró.

Qué dice la causa

El fiscal Ciruzzi mencionó que son hechos que datan del 2013, mientras la pareja mantenía una relación y convivían en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Santillán habría insultado a su pareja en medio de una discusión, luego la arrojó sobre la cama y la amenazó con tijeras mientras le repetía “te voy a sacar el ojo”.

Cuando ella logra reincorporarse, la vuelve a empujar, se cae al piso y comienza a propinarle patadas mientras seguían los insultos. Para el verano de 2013, mientras estaban en su automóvil en Mar del Plata, le advertía: “Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar”.

Al año siguiente, en Santiago del Estero, la ahorcó y cuando ella intentó escapar la encerró en el baño, le tapó la boca y decía: “Así que querés gritar”. En 2016, ya separados, en Mar del Plata la encerró en el baño del departamento para intentar abusarla y le decía “te voy a violar y después te voy a matar”. Estos son los argumentos en los que se basó la defensa y la fiscalía para llegar a la condena de 5 años y 6 meses de cárcel.