El apoyo de Lali Espósito a Thelma Fardín tras el video de Juan Darthés: "El horror se regocija"

Lali Espósito es una de las artistas argentinas que manifestó su apoyo a Thelma Fardín, luego de conocerse el video que grabó Juan Darthés, tras cinco años en silencio. El actor, radicado en Brasil desde que se formalizó la denuncia, aseguró que “la verdad resiste”.

Fardín habló en las últimas horas sobre el polémico video del actor denunciado por abuso sexual cuando ella tenía 16 años. “Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo", aseguró.

"Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar, estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”, cerró la actriz.

Por su parte, Lali Espósito escribió en Twitter, etiquetándola: “Si, qué decepción, qué bronca! El horror se regocija y pareciera que al final, hay que callar. Pero vos nos demostras que no! Aquí estamos con vos, siempre”.

El descargo de Darthés

El actor, que vive hace cinco años en Brasil, su país natal, rompió el silencio en las últimas horas. A través de Instagram, grabó un video donde relató: “Cinco años ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar con eso. Cada uno tiene sus luchas pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces, quiero agradecer. Agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos. Fue importantísimo para nosotros, fue sanador y te lo quería agradecer”, habló en referencia a los que lo apoyaron este tiempo.

Antes de terminar, dejó un comunicado al final del video donde mencionó: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

El fallo

La Justicia de Brasil emitió en mayo pasado y determinó que “tras el análisis del conjunto de la prueba practicada, no ha sido posible determinar la materialidad del delito previsto en el art. 213 del Código Penal, con redacción vigente en el momento de los hechos”. La defensa de Fardín apelará la decisión.