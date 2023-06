VIDEO. Juan Darthés rompió el silencio tras cinco años: "La verdad resiste"

Después de cinco años de silencio y tras el último fallo de la Justicia brasileña, Juan Darthés rompió el silencio. En un video breve, que fue compartido en redes sociales, agradeció a quienes lo apoyaron y habló de la justicia.

Defendido por Fernando Burlando, se mudó a Brasil, país natal, para evitar ser juzgado en Argentina. En el país limítrofe no se pueden extraditar a los nativos, por lo que el proceso judicial se desarrolló allí.

Frente a una cámara, el actor inició: “Cinco años ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar con eso. Cada uno tiene sus luchas pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces, quiero agradecer. Agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos. Fue importantísimo para nosotros, fue sanador y te lo quería agradecer”, habló en referencia a los que lo apoyaron este tiempo.

Antes de terminar, dejó un comunicado al final del video donde mencionó: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.