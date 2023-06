Indignada: Thelma Fardin salió al cruce por la aparición de Juan Darthés en la redes

Ahora, cuando el actor estuvo en las redes, la actriz le salió al cruce y realizó su descargo. Así, Thelma Fardin habló sobre la reaparición de Juan Darthés. Tras ser absuelto por la Justicia brasileña, el actor apareció en las redes y la actriz dijo lo suyo: “Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo", aseguró la artista, que en su momento realizó luna denuncia por abuso sexual, quien además agregó: "Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar, estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”, concluyó.

Recordemos que, el Darthés rompió el silencio luego del fallo de la Justicia de Brasil que lo absolvió en la causa por violación iniciada por Thelma Fardin por una situación que, habría ocurrido durante una gira del programa Patito Feo, cuando ella tenía 16 años, según asegura la denunciante.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas”, sostuvo Darthés en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando. Paralelamente, el actor no habló sobre la causa en sí, pero destacó que la Justicia haya escuchado "a todos, no a una sola versión ni a un solo relato". En este sentido, sostuvo que: “La Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer: agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer”, reflexionó respecto a quienes le brindaron su apoyo.

Asimismo, se publicó una carta que destaca la labor del equipo jurídico: “Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón”. Y anexó elogios: “Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira”.

Finalmente, vale destacar que, el fallo de la justicia de Brasil, que se emitió en mayo de este año, señaló que "tras el análisis del conjunto de la prueba practicada, no ha sido posible determinar la materialidad del delito previsto en el art. 213 del Código Penal, con redacción vigente en el momento de los hechos". Así, el juez aseguró que no era material suficiente para condenarlo por violación. Desde el entorno de la propia actriz habían adelantado que apelarían el fallo. "Absuelto no es inocente", afirmaron cuando se conoció la decisión del magistrado.