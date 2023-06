Asaltaron a un famoso streamer mientras hacía “un vivo” en Balvanera

Un streamer argentino fue asaltado por dos “motochorros” en el barrio porteño de Balvanera, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de una red social, en la que se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de viajes, informaron hoy fuentes policiales.

El robo ocurrió anteanoche cerca de las 21.30 cuando un streamer identificado como Bruno Kruszyn (19), se encontraba detenido con su vehículo Chevrolet Tracker sobre la avenida Belgrano al 2900, en el citado barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Según expresaron las fuentes, uno de los delincuentes rompió el vidrio del acompañante del vehículo y le sustrajo el celular a la víctima, quien estaba realizando una transmisión en directo.

Kruszyn, quien es conocido con el seudónimo “Brunenger” y, que tiene más de medio millón de seguidores en las redes sociales, suele realizar transmisiones mientras trabaja como conductor para una aplicación de transporte urbano, algo que también estaba haciendo cuando fue asaltado.

El robo quedó registrado en un video que el mismo streamer grabó y en el que relató lo sucedido.

“Se paró una moto, se bajón un chabón, me pegó una piña. Tenía guantes, se subió rápido a la moto y se fue”, explicó el joven en un video en el que mostró los vidrios de la ventanilla esparcidos en el asiento del acompañante.

Kruszyn realizó la denuncia en la Comisaria Vecinal 14B, que dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 35, que labró actuaciones por “robo”.

Luego, usó su cuenta de Twitter para agradecerle a todos los seguidores que le preguntaron cómo estaba y lo apoyaron.

“Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, escribió.

Su nombre real es Bruno Kruszyn y se apoda Brunenger. Con apenas 17 años, revolucionó Twitch en Argentina y es uno de los streamers más reconocidos.