Ofrece 300 dólares “por la cabeza de un chorro”

Un joven platense, David del Greco, denunció el robo de una bicimoto dentro de su casa de Gonnet, a plena luz del día. Pero, ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, comenzó una campaña a través de las redes sociales, donde ofrece 300 dólares de recompensa por “la cabeza del chorro”.

Obvio que quiere recuperar lo que le pertenece, pero la indignación lo impulsó a llevar a adelante esta particular iniciativa.

El joven compartió un video desde su cuenta de Instagram, donde brindó detalles del hecho.

Estima que fue entre las 11 de la mañana y las 5 de la madrugada, en su domicilio de la calle 28 entre 485 y 486.

Los delincuentes, mencionó en su posteo, “dejaron una bici afuera de mi casa”. Su bicimoto, agregó, estaba en el galpón de su propiedad.

“Llamo a la comisaría para que vengan a buscar la bici que me dejaron acá y tomen las huellas. Científica vino de visita, no hay nada ahí”, comentó. Enojado, continuó: “La Policía sigue buscando, pero no están buscando nada y no son competentes así que reitero: en vez de ofrecer 200 dólares por la cabeza del chorro, ahora ofrezco 300. El que quiera buscar y hacer aparecer la bicicleta, se gana 300 dólares”.

“Así competimos un poco con la Policía y se empiezan a mover. No puede ser que alguien entre a mi casa, me robe algo y quede impune. Que la gente que tenemos plata la podamos aprovechar o que los que nos compramos algo lo podamos tener sin miedo. Es una vergüenza que entre alguien a mi casa y nadie haya visto nada, la verdad que me parece un insulto”, añadió Del Greco.

En tanto, espera que lleguen las cámaras de seguridad de la Municipalidad y solicita ayuda para la difusión a todos los medios y vecinos.

“Me dieron un mail y dos números para conseguir las imágenes, pero nada. Sigo esperando”, indicó.

“Que no se hagan los boludos. Que no dejen que estas cosas sigan pasando. Esto es una vergüenza. Si yo salgo afuera y prendo fuego algo, enseguida saben que fui yo y me vienen a buscar. Por eso pido la misma reciprocidad de los organismos públicos para que esto termine”, añadió.

“No voy a parar. Y si tengo que quemar gomas, lo haré”, concluyó.

UN BARRIO COMPLICADO

En abril pasado, cerca de la casa de Del Greco, se produjo otro hecho de inseguridad muy grave.

Fue en la calle 495 entre 26 y 27, donde los delincuentes, (aprovechando la ausencia del dueño, ya que se cree que sabían de ese dato), ingresaron en la casa y, al encontrar sola a la hija adolescente, la maniataron con sábanas y una bufanda.

Así, sin posibilidades de escapar ni pedir ayuda, quedó encerrada en una habitación de la planta alta.

En ese momento, los ladrones revolvieron lo que encontraron a su paso y, de acuerdo a los investigadores, se llevaron tres computadoras, una gran suma de dinero en efectivo, cuya cantidad no trascendió, alhajas y relojes.

Asimismo se cree que tras tomar el botín, se dieron la fuga por calle 26 en sentido hacia City Bell.

Tras el terrible momento vivido, la menor se habría podido desatar y no dudó en avisar a su papá que regresó de inmediato al domicilio para brindarle contención a la menor, que estaba en una situación de shock, aunque no sufrió heridas.