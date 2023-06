Fuerte testimonio de la madre de Cecilia Strzyzowski": La mataste al pedo, ella jamás te hubiera traicionado”

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en la ciudad de Resistencia, Chaco, desde el 1 de junio, cruzó esta mañana al hijo del matrimonio Sena y pareja de su hija, César Sena, y lo acusó del femicidio de la joven de 28 años. “Si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado”, sentenció. Además, habló sobre el avance de la causa tras mantener una reunión con el equipo fiscal que investiga el hecho.

“Estoy un poco más tranquila, los fiscales me fueron contestando y me fueron cerrando muchas cosas”, afirmó hoy Gloria en una entrevista en LN+ ante una consulta sobre el desarrollo del caso y agregó: “Se sumaron abogados, van a ser querellantes por parte de mi hija. Queríamos sumar abogados nacionales y lo hicimos. Queremos hacer un equipo grande, fuerte, conciso, pesado. Como ellos son pesados [en referencia a la familia Sena, cercana al gobernador Jorge Capitanich], queremos jugar pesado. Me sentía una ama de casa con el escarbadientes jugando con titanes”.

"Acordate que tenés otra hija", las amenazas a la mamá de Cecilia Strzyzowski

El presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 1° de junio, mantiene en vilo a toda la provincia de Chaco y en las últimas horas se conocieron nuevas amenazas a la familia y se acumularon pruebas de la relación entre la familia Sena, sospechosos del crimen, y Jorge Capitanich, actual gobernador y que este domingo buscará la reelección.

Gloria Romero, madre de la víctima, dijo que vive bajo amenazas y solicitó al presidente que intervenga la provincia, en referencia a la conivencia entre el poder político y judicial, mientras los equipos policiales siguen sin encontrar el cuerpo de su hija.

La mujer relató que las amenazas son constantes. "Acordate que tenés otra hija", detalló que le gritaron mientras caminaba por la calle y agregó que su familia tuvo varias situaciones intimidantes con motos que van y vienen. En las próximas horas se sumará a al equipo querellante el abogado Miguel Ángel Pierri al caso.

Además, Romero se dirigió a Sena, quien se encuentra detenido como principal acusado del hecho, y dijo que su hija sabía algo que no debía saber. “Si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado”, sentenció.