Caso Strzyzowski: la mamá de Cecilia se reunió con el Equipo Fiscal que investiga el femicidio de su hija

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, mantuvo esta mañana una reunión con el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de su hija, por el cual hay siete detenidos como sospechosos.



La mujer ingresó acompañada de su otra hija a la sede ubicada en avenida 9 de Julio 236 de la capital provincial, donde los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez les detallaban los avances en la investigación.



El encuentro ocurrió luego de que el EFE le tomó este viernes declaraciones indagatorias a dos de los siete imputados y a la espera de que hoy llegue desde Córdoba un equipo de antropología forense para estudiar las muestras óseas que se peritaron en las últimas horas.



Los investigadores del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, están convencidos de que la joven fue asesinada en el marco de una "discusión económica" con su suegra, la ex precandidata a intendenta Marcela Acuña, a quien la situación "se le fue de las manos", mientras que el resto de los acusados detenidos "colaboraron activamente" con ella en la desaparición del cuerpo.



La principal hipótesis, relatada por el fiscal Cáceres Olivera (integrante del EFE conformado para la investigación del caso), tiene como escena principal la casa del matrimonio de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña (ambos detenidos al igual que su hijo César y otras cuatro personas), en la calle Santa María de Oro, en Resistencia, pero los pesquisas trabajan minuto a minuto para establecer el hallazgo del cadáver, para lo cual aguardan resultados de peritajes químicos, de comunicaciones y antropológicos que aún demandarán algunos días.



El fiscal Cáceres Olivera, junto a sus colegas Nelia Velázquez y Jorge Gómez, les tomaron declaración indagatoria a Gustavo Obregón y a su esposa Fabiana González, considerados partícipes secundario y necesario del delito de "homicidio agravado", respectivamente, cuyos testimonios duraron unas cuatro horas y para el EFE robustecieron la hipótesis investigada.



Además, recibieron la declaración testimonial de la tía de César Sena, Patricia Acuña, y su marido Ricardo Goya, quienes negaron haber tenido algún tipo de relación con el hecho, aunque admitieron que el novio de Cecilia les negó en tres oportunidades que hubiera existido "algún acto de violencia" para con la chica.



"Hasta ahora todas las personas que están detenidas considero que son los sospechosos y responsables de la participación, desaparición y posterior muerte de Cecilia", dijo anoche en conferencia de prensa Cáceres Olivera tras las declaraciones indagatorias.



Para el fiscal, los imputados (además del ex precandidato a diputado provincial Sena, su esposa Acuña y su hijo César, están detenidos Gustavo Melgarejo, su esposa Graciela Reinoso, González y Obregón) "armaron toda la situación previa".



"Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no llegar al acuerdo, le dan muerte", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal, en referencia al femicidio.