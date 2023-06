Sigue la conmoción en Olmos por el ataque a balazos en una vivienda

El caso brutal de inseguridad registrado anteanoche en una vivienda de Lisandro Olmos, que este diario anunció en exclusiva, sigue provocando conmoción en esa localidad. Sobre todo a partir del posteo del padre de la joven baleada: “Hola a todos los que me conocen. Les escribo para comentarles que anoche -por la del domingo- nos entraron a robar. Les dejo un video para que vean el modo y la impunidad con la que trabajan estos hdp, todos vestidos de policía. Me tiraron la puerta abajo y le pegaron un tiro a mi hija. Nosotros no estábamos en casa. Mi hija se recupera en el hospital de Romero. El auto en el que se movilizan es un Logan de color verde oscuro”.

Se trata de Daniel Pérez, que de inmediato recibió toda la solidaridad de sus familiares y conocidos del barrio.

Como se recordará, el caso tuvo lugar en la calle 45 bis entre 187 y 188 cuando una banda de entre 3 y 5 delincuentes, todos con ropas oscuras, irrumpieron en la propiedad luego de tumbar la puerta de entrada con un ariete.

Las imágenes captadas por la cámara que compartió Pérez desde las redes sociales son elocuentes y aterradoras.

Allí puede verse claramente cómo se manejan los ladrones, que mostraron movimientos típicos de integrantes de las fuerzas de seguridad.

Así, una vez que accedieron al interior del domicilio, como presuntamente no encontraron todo lo que buscaban, se pusieron mucho más violentos y empezaron a los tiros.

Al parecer, dentro de la finca hubo dos y uno de ellos impactó en la pierna de una chica de 20 años, que tuvo que ser derivada de urgencia a un centro asistencial.

De los autores del salvaje ataque, por ahora, no hay noticias.

En el barrio quedó el temor a que regresen y también se escucharon fuertes pedidos por medida contra el drama de la ola de delitos, por la que no descartan movilizarse y cortar la avenida 44.