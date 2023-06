Estética y mala praxis: los casos que reabren el debate

La actriz y modelo Silvina Luna permanecía ayer internada en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, a raíz del agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis en una cirugía plástica que le produjo una intoxicación con metacrilato.

El caso genera conmoción especialmente al mundo del espectáculo y motivó expresiones de pesar de numerosos integrantes del ambiente artístico, quienes a través de las redes sociales multiplicaban ayer los pedidos de donaciones de sangre y cadenas de oración en pos de la recuperación de Luna (ver aparte).

A su vez, reinstaló el debate en torno a la mala praxis en el campo de los tratamientos estéticos, que suma otros casos resonantes en el mundo del espectáculo vernáculo, entre ellos, los de Stefanía Xipolitakis, Virginia Gallardo, Matilda Blanco o Mariana Farjat.

En tanto, desde la división de cirugía plástica del Hospital de Clínicas, su titular, Marcelo Bou, advirtió ayer que actualmente “se reciben muchas consultas por parte de personas que desean corregirse algún trabajo estético mal realizado” y alertó por la presencia de “mucha gente sin preparación médica que se dedica a la cosmetología estética”. Al mismo tiempo, remitió a la página web de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (Sacper) para consultar un listado de cirujanos especialistas certificados.

Casos resonantes

Como se sabe, Silvina Luna sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, por la que recibía un tratamiento de diálisis hasta que su estado se agravó el último fin de semana.

Como se sabe, la actriz y modelo había sido intervenida por el cirujano plástico Aníbal Lotocki, quien fue condenado en febrero del 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las “lesiones graves” que les provocó a cuatro de sus pacientes -la propia Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa- por decisión del Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la lista de famosas que denunciaron haber sido afectadas por casos de mala praxis en prácticas estéticas incluye a otras como la crítica de moda Matilda Blanco, cuando decidió hacerse una cirugía para sacarse grasa del abdomen y además, dijo, le hicieron una liposucción en una de sus piernas sin su autorización, lo que le afectó su movilidad y la obliga a tomar de este entonces crónicamente una medicación.

“Hay muchas consultas para corregir algún trabajo estético mal realizado”

En la misma sintonía, la ex Gran Hermano Marian Farjat contó oportunamente que una cirugía estética de nariz a la que se sometió le generó numerosos problemas de salud.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios. Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, contó a través de un video en su cuenta de Instagram.

Para el jefe de la división de Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas José de San Martín, Marcelo Bou, estos casos resonantes se enmarcan en un contexto en el que se reciben “muchas consultas por parte de personas que desean corregirse algún trabajo estético mal realizado”

“Mucha gente sin preparación médica se dedica a la cosmetología estética”

Bou advirtió ayer que “mucha gente sin preparación médica se dedica a la cosmetología estética” a raíz de las complicaciones de salud que la actriz y modelo Silvina Luna atraviesa luego de una intoxicación con metacrilato.

“El polimetil metacrilato (PMMA) era un producto que se usaba para rellenos mínimos en labios, surcos, arrugas, defectos pequeños o para mejorar alguna secuela de una cicatriz. Hoy en día el metacril, que era su nombre comercial, salió del mercado”, explicó Bou.

La intoxicación que sufrió Luna le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal, por la que recibía un tratamiento de diálisis. Según detalló el especialista, el metacrilato produce una reacción inflamatoria y, como tal, aumenta los niveles de calcio en la sangre que se precipitan, es decir, se depositan en lugares donde hay mucha vascularización, como en los riñones.

“El riñón es un órgano que filtra sangre, y el calcio tapa el riñón. Cuando el calcio se deposita se genera un fenómeno llamado calcifilaxis, una enfermedad grave que produce insuficiencia renal crónica”, detalló Bou. Y agregó que, debido a la insuficiencia renal, el riñón deja de funcionar en forma paulatina por lo que el paciente debe hacer diálisis.

Para Bou, el problema, más allá del material que se utiliza para los procedimientos estéticos, se encuentra en conseguir a “gente que sea idónea para realizar la práctica”.

Según explicó, para el aumento de glúteos se suele utilizar la lipotransferencia, una práctica en donde “se saca grasa de un lugar a un paciente y se la coloca en otro. Todo esto requiere un conocimiento anatómico del procedimiento porque podés generarle la muerte al paciente”, advirtió.

“Hay productos que están absolutamente prohibidos, como el polimetil metacrilato y la silicona líquida. Son productos que en una época se usaron y que hoy lo único que producen son enfermedades, y lo peor de todo es que no se pueden sacar”, remarcó.

Respecto a la atención de pacientes, Bou señaló que reciben muchas consultas por parte de personas que desean corregirse algún trabajo estético mal realizado.

“Veo mucha gente que tiene inyecciones de siliconas en la mama. Es un ambiente muy complicado porque en general se recurre a cualquier medio para modificar la anatomía”, dijo.

En ese sentido, el especialista señaló que a través de la página web de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (Sacper) se puede consultar un listado de cirujanos especialistas certificados. Para ingresar al listado podrá hacerlo en: https://www.sacper.org.ar/miembros/