El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, y su hijo, fueron detenidos este viernes en Francia, acusados de presunta discriminación y racismo por hechos ocurridos cuando era director técnico del Niza, en la temporada 2021-2022.



Galtier y su hijo John Valovic-Galtiel se encuentran en custodia policial en Niza, ciudad ubicada en el sudeste francés, por una decisión del fiscal Xavier Bonhomme.



El caso hace referencia a la filtración de un supuesto correo electrónico del entonces director deportivo del Niza Julien Fournier en el que denunciaba la supuesta actitud racista de Galtier como entrenador del equipo en la temporada 2021-2022.



El 13 de abril pasado, la Policía Judicial de Niza había iniciado una investigación preliminar por motivos de discriminación por raza o religión, y el entrenador negó las acusaciones. "Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable", había expresado Galtier en ese momento, en una conferencia de prensa.



En los correos electrónicos revelados por Fournier se hacía referencia a comentarios de Galtier sobre algunos jugadores negros del equipo, algo que el técnico negó en numerosas ocasiones.



El DT del PSG, además de negar las acusaciones, denunció por difamación a Fournier y a los periodistas de la cadena RMC Sports que publicaron el contenido de un mail enviado por el entrenador a Julien Fournier.



El entrenador, quien tiene contrato vigente con el PSG hasta el 30 de junio de 2024, fue informado a inicios de este mes por el club que no iba a seguir y en los próximos días se rescindirá el vínculo, según señala la prensa especializada de Francia.



De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, el entrenador del PSG sería reemplazado por el ex seleccionador de España Luis Enrique.