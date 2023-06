Un sector de Barrio Jardín de La Plata sigue conmovido por el brutal robo que sufrió la dueña de una pinturería que fue atacada por un ladrón de unos 40 años en las últimas horas. Tal como informó este diario (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-6-4-2-33-28-la-atan-y-golpean-para-robarle-brutal-asalto-a-una-mujer-en-barrio-jardin-policiales) la víctima, de 51 años, contó que el falso cliente se mostró interesado en comprar pintura y agua ras pero luego de solicitar el presupuesto se retiró del local ubicado en ese populoso sector de nuestra ciudad.

Lo cierto es que lo peor llegó dos horas después cuando el mismo sujeto, pero acompañado por un cómplice, regresó al comercio y sembró el terror atacando violentamente a la mujer, identificada como Sandra Fernández.

Ahora se conocieron las imágenes de cómo actuaron los ladrones. En el video al que accedió EL DIA se ve a los atacantes ingresando al local cerca de las 14, como si realmente fueran clientes, aunque sus intenciones justamente no eran comprar productos de pinturería.

La pesadilla para la dueña duró 10 minutos ya que tras ese lapso de tiempo se los ve salir muy tranquilamente y con el botín en su poder. Adentro, la mujer había sido atacada y contó el drama que le tocó vivir: "Su cómplice fue quien enseguida sacó un arma de fuego y me pidió que me quedara quieta”. Además Sandra admitió que quedó perpleja y, mucho más, cuando el mismo delincuente le ordenó “Dame la plata” y enseguida “date vuelta y dame las manos”. Así lo reveló la víctima a este diario, quien a su vez precisó que de inmediato “me las ató con cordones y me pidió que caminara despacio hacia el fondo” de la casa.

En esos instantes de temor e incertidumbre para Fernández, quien la encañonaba con su arma se ofuscó porque “mis dos perritos ladraban y me preguntó si mordían. `Si muerden, te los mato´, me advirtió. Por suerte, mis mascotas se calmaron”.

El relato del horror en La Plata

La dueña de esta pinturería señaló que “el fondo del local comunica con nuestra casa” y que hacia allí fue obligada a ir con ambos ladrones. También indicó que “el más violento y que amenazaba todo el tiempo es que llevaba el arma de fuego, pero el que se puso a robar es quien llegó al mediodía haciéndose pasar como un cliente”.

Asimismo, citó que “me condujeron hasta mi dormitorio, donde el que estaba armado me decía que `es una batida, nos dijeron que tenés plata´y me ató también los pies, pero en este caso con el cable de un cargador del celular”.

En medio de la nota, Fernández recordó que “en el lapso entre que vino al negocio el primero de los delincuentes y que volvió más tarde con un cómplice, recibí un llamado telefónico. Me preguntaron si estaba Diego, mi marido, cuyo nombre y número telefónico lo supieron porque figura en la hoja del presupuesto que le di al que creí un cliente”.

“Pusieron de excusa que era para consultarle un presupuesto. Pero en realidad querían saber si continuaba sola, porque cuando le dije al que llamó que Diego no estaba, al rato llegaron estos dos tipos”, reflexionó.

Su relato volvió al tenso momento que sufrió en su habitación: “El que vino a la tarde me decía `no me mires`. Y me dio unos coscorrones”, reveló después.

Consultada sobre las pertenencias sustraídas por ambos ladrones, detalló que “de casa se llevaron 150.000 pesos, una cadenita de oro, un celular y una campera de mi marido”. Acotó que “en la pinturería robaron unos 4.000 pesos que había en la caja registradora y un rodillo”.

La mujer lamento, a su vez, que “estuve 45 minutos atada” y que cuando los delincuentes huyeron “zafé de las ataduras de los pies y por el teléfono de línea avisé a mamá sobre lo sucedido”. Y cerró: “se quedaron 10 minutos acá, según la cámara de un vecino”.