Jubilados docentes marchan al IPS en La Plata "por la actualización de haberes"

Los jubilados docentes de la Provincia se volverán a movilizar hoy a las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) en La Plata para reclamar una vez más por la automatización de los aumentos de los beneficiaros que tuvieron cargos con extensión horaria y por la demora en el pago de las actualizaciones de los haberes.

Se trata de un reclamo que empezó a cobrar relevancia el año pasado, tras las primeras marchas a la sede del IPS en 47 entre 5 y 6. Quienes perciben haberes jubilatorios por extensión horaria se han desempeñado "como directivos y otros cargos de gran responsabilidad para garantizar el funcionamiento de las instituciones escolares".

Desde el sector solicitaron la “automatización del pago de aumentos” debido a que "el IPS nos exige documentación para la cual cada tres meses tenemos que realizar trámites engorrosos y ‘tortuosos’ para poder percibir los incrementos".

Un jubilado que dialogó con este medio, Eugenio, dijo que "ni bien pare un poquito la lluvia me voy a la protesta en el IPS". El vecino, de Ensenada, explicó que "soy jubilado por lo que se conoce como 'jurisdicción extraña', ya que aporté para Nación por YPF y para Provincia como docente, entonces el sistema me derivó al IPS para percibir mejores haberes, pero los trámites están demorados".

Sobre ese drama, sostuvo que "no me pagan los ajustes, es decir, estoy cobrando a valores de julio de 2021". "Si bien eso es lo más grave, me piden presentar documentación cada nueve meses. El trámite demoró siempre tres meses, pero ahora te encajonan todo y no cobro haberes actualizados desde hace dos años", señaló.

Según el vecino, “no es una protesta política, partidaria o gremial, es de jubilados docentes que pedimos por nuestro derecho ante tanta injusticia, dedicamos nuestra vida, por eso no participarán quienes nos vienen dando la espalda”.