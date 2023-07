Carla Peterson descargó toda su furia contra Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri en estas elecciones 2023 que quedó en el ojo de la tormenta por reiteradas declaraciones que hizo en las redes sociales que fueron tildadas de "homofóbicas”, “machistas” y discriminatorias".

Está claro que en medio de las Paso 2023, no tardaron en salir desde la UCR a marcarle la cancha. Y hasta el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, pidió que el hombre ligado al macrismo renuncie a su lugar en las listas.

El descargo de Carla Peterson contra Rinaldi

En esa polémica se metió Peterson, la actriz y esposa de Lousteau, quien destrozó a Rinaldi, aunque luego dio marcha atrás y borró el tuit que había escrito, seguramente, desde la bronca del momento.

"No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", se expresó luego de que la Junta Electoral de Juntos por el Cambio no tuviese la mayoría para desplazar a Rinaldi.

Más allá de todo, lo que llamó mucho la atención de su mensaje es que la actriz no suele meterse en terreno político, pero está claro que en esta oportunidad se alineó con su marido y se despachó con todo en las redes sociales. Pero no le salió gratis porque también ella fue blanco de las críticas. ¿Qué le reclamaban los usuarios a Carla Peterson? Que no haya hecho comentarios del femicidio de Cecilia Strzyzowski, pero sí su descargo para respaldar las causa de Lousteau.