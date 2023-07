La inteligencia artificial desafía al detector del “rincón del vago”

Desde que, hace pocos meses, la Inteligencia Artificial (IA) empezó a estar al alcance de millones de personas impactó sobre distintos rubros, pero en especial en la educación, donde la herramienta informática parece haber llegado para desafiar los métodos de enseñanza.

Desde los niveles primarios hasta los universitarios, los docentes enfrentan un nuevo paradigma que, según los expertos en educación, pone en crisis la forma en que se dictan consignas de las “tarea” para la casa mayormente.

“Tomamos la IA generativa para empezar a explorar qué estaba ocurriendo con este tema en las aulas. Por un lado, empezamos a hacer un análisis de las herramientas que hay y damos charlas y talleres de IA en el aula. En las encuestas que desarrollamos se observa que los docentes en general tienen conocimiento en un ciento por ciento del tema, pero sólo la mitad utiliza algo de la IA en las clases. Por eso, generamos estrategias para ver cómo y por qué se debería usar la IA en el aula. Porque los alumnos sí lo utilizan”, explica Alejandro Héctor González, magister en tecnología informática aplicada a la educación y docente investigador de la Facultad de Informática de la UNLP.

Según este especialista, la clave es que los docentes trabajen con actividades en el aula para poder supervisar e integrar el uso de la IA pero no prohibirla. “Detectamos un problema en el nivel de la primaria y secundaria, que es la tarea para la casa. Los alumnos recurren al ChatGPT principalmente para resolver las consignas, como ya venían utilizando otras herramientas de Internet. Entonces ahora no alcanza con corregir la tarea, sino que hay que tratar de proponer trabajos distintos, buscar otra forma de producción para los alumnos. La clave es evaluar el proceso y no el producto”, dice González. Se evoca en estas horas viejas experiencias de fraude escolar basadas en el cajón web de monografías denominado “El rincón del vago”.

En ese sentido, Silvia José Hernández, del área de capacitación de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), destaca que “este tema irrumpió y es algo desconocido para la mayoría de los docentes. Y ante lo desconocido mucha gente reacciona, después acciona y por último se adapta. En educación la AI representa un desafío, mucha gente la ve como un riesgo de automatización en nivel universitario, de que los alumnos no elaboren su propio pensamiento. En la educación primaria y secundaria, se lo acepta más como una herramienta para fortalecer el pensamiento crítico y autónomo”.

Para la docente, “hay generaciones de docentes que le escapan a la tecnología porque se sienten inseguros, y por eso hay que capacitarse. Los alumnos ya manejan la información y tenemos que utilizar la IA como una herramienta para ayudarlos a discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Cuando algo irrumpe de esta forma las escuelas no se pueden quedar quietas. La educación es día a día, se deben buscar nuevas estrategias para capacitarse. Tenemos que seguir profundizando porque hay mucho temor y desconocimiento. Igualmente, estamos en los inicios de este tema, es nuevo, porque hay todo un lenguaje particular de esto”.

En el ámbito universitario, González opina que “la IA es buena, yo la uso como un colaborador para diseñar las clases y obtener ideas de cómo presentar los temas. Pero claro que tiene ese doble juego donde hay que ver qué les pedimos a los estudiantes y cómo formamos a los docentes para que puedan implementar el tema que es trasversal a todas las materias. Desde la UNLP damos cursos a docentes pero abiertos a toda la comunidad, donde brindamos formas de aplicar la IA en las aulas. Primero y principal explicamos qué es la IA, planteamos sus problemas éticos y mostramos otras herramientas que no son sólo el ChatGPT. De acá a unos meses la manera de abordar el tema va a ser esta, hay que esperar a que se acomode todo un poco porque aún no ha encontrado el techo y recién estamos viendo de qué se trata”.

Como si fuera otro de los pasos en que la tecnología va a desplazar al hombre, hay un imaginario de que la AI vino para dominar a la humanidad y despojarla de su capacidad laboral. Claro que no todos coinciden con eso. “Creo que nunca se va a ocupar el lugar del docente en el aula y el lugar que tiene la escuela. Eso lo comprobamos cuando las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia. Porque el vínculo humano que se genera en los colegios es necesario y no va haber tecnología que lo supere”, subrayó José Hernández.

La premisa: analizar el avance de esta herramienta informática que promete cambiar reglas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.